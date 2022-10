Passata in Coppa, la Juve NG cerca la vittoria esterna. Ma occhio al Piacenza, rinato con Scazzola

Si gioca domenica 9 ottobre alle 14.30 allo stadio ‘Garilli’.

Dopo il brillante 3-1 esterno in Coppa Italia sul campo del Lecco, la Juventus Next Gen, 13^ con 5 punti, ha l’occasione per ripartire anche in campionato, dove ha vinto solo alla prima giornata. La sfida esterna contro il Piacenza, ultimo con 2 punti in 6 giornate, presenta però delle incognite: per rimediare all’inizio disastroso la dirigenza biancorossa ha licenziato Scalise, reintegrando Scazzola ancora sotto contratto, e la squadra ha risposto bene eliminando in Coppa Italia la Pro Vercelli (2-0). Dunque Brambilla troverà sulla sua strada un tecnico che nella scorsa stagione sfidò 3 volte i bianconeri, senza però mai batterli. Fra gli emiliani è squalificato Cosenza.

I PRECEDENTI

SONO 8 e il bilancio è a favore dei piacentini: 3-2 le vittorie e 3 pareggi, gol 11-10 per la Juve.

e il bilancio è a favore dei piacentini: 3-2 le vittorie e 3 pareggi, gol 11-10 per la Juve. ’18-’19 – doppio successo biancorosso: 2-0 al ‘Moccagatta’ (13′ Di Molfetta, 39′ Sestu) e 2-1 al ‘Garilli’ (44′ Ferrari, 66′ Kastanos, 77′ Corradi).

– doppio successo biancorosso: al ‘Moccagatta’ (13′ Di Molfetta, 39′ Sestu) e al ‘Garilli’ (44′ Ferrari, 66′ Kastanos, 77′ Corradi). ’19-’20 – successo bianconero nei quarti in Coppa Italia di C ’19-’20, vinta poi dalla stessa Juve. A Piacenza finì 2-1 (7′ Cattaneo, 39′ Rafia rig., 47′ Zanimacchia).

– successo bianconero nei quarti in Coppa Italia di C ’19-’20, vinta poi dalla stessa Juve. A Piacenza finì (7′ Cattaneo, 39′ Rafia rig., 47′ Zanimacchia). ’20-’21 – pareggio 1-1 al ‘Moccagatta’ (48′ De Respinis, 63′ Mosti) e vittoria emiliana al ritorno 3-2 (9′ Troiano, 14′ Cesarini, 21′ Fagioli rig., 68′ Corbari, 95′ Maio).

– pareggio al ‘Moccagatta’ (48′ De Respinis, 63′ Mosti) e vittoria emiliana al ritorno (9′ Troiano, 14′ Cesarini, 21′ Fagioli rig., 68′ Corbari, 95′ Maio). ’21-’22 – al ‘Garilli’ 1-1 (31′ Corbani, 47′ De Winter), nel ritorno straripante vittoria juventina in casa: 4-0 (10′ Riccio, 23′ Poli, 29′ Iocolano, 64′ Soulé). Nel 1° turno playoff al ‘Mocca’ finì 0-0, ma passò la Juve per la migliore classifica.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Mattia Ubaldi (RM1)

Assistenti: Andrea Bianchini (PG) / Giuseppe Lipari (BS)

4° ufficiale: Fabrizio Carsenzuola (Legnano)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo 1: Renate-JU23 2-0 (5 dic ’21). Il sig. Ubaldi, al 3° anno in serie C, non ha mai diretto il Piacenza.