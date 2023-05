Pallavolo B1: Arredo Frigo Valnegri vince 3-1 l’ultimo match a Caselle, ma retrocede in B2 dopo 7 anni

L’Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme ha chiuso il suo settennio in terza serie nazionale salutando con una vittoria in trasferta, a Caselle Torinese. Nonostante non ci fosse stato nulla in palio ed essendo entrambe le compagini già retrocesse matematicamente, la gara è stata piuttosto combattuta. Saluto a testa alta, dunque, per il team acquese, che per 7 anni ha rappresentato il volley provinciale nella terza categoria nazionale.

La partita

Caselle Volley- Arredo Frigo Valnegri 1-3 (21-25, 25-21, 23-25, 10-25)

Primo set – P rimo punto acquese, poi filotto positivo per le padrone di casa cha salgono 10-5. Zonta, Scardigli e Bondarenko riportano in partita le ospiti, ma Caselle torna a +5. Capitan Mirabelli e Bergese trascinano la rimonta: si va 15-15 poi 16-20. Caselle prova a riagguantare, ma una volta in vantaggio le acquesi tengono la distanza e chiudono 21-25 , 0-1.

Secondo set – Caselle parte avanti, ma dal 3-1 è un botta e risposta continuo fino al 13- di metà set. Poi 2 errori torinesi portano l'Arredo Frigo Valnegri a +3, ma con un break di 7 colpi consecutivi Caselle va 21-16. Le acquesi annullano 3 set ball, ma le torinesi tengono e chiudono 25-21 , 1-1.

Terzo set – Acqui Terme subito al comando, con +2 di vantaggio poi +6. Sul 16-23 le termali vanno in blackout e le padrone di casa riescono incredibilmente ad arrivare alla parità, 23-23. Ma Lombardi e Bergese ci mettono una pezza e le ospiti chiudono 23-25 e 1-2.

Quarto set – Il terzo set perso in quel modo ha svuotato le torinesi che fanno solo presenza: Acqui parte forte, va 10-2 e domina fino a fine match, chiudendo con un travolgente 10-25 , 1-3.

Classifica finale

SERIE B1, GIRONE A: FGL Zuma 60; Parella Torino 58; Savis Volpiano 56; Garlasco 49; Prochimica Biella 44; Liberi&Forti 37, Toscana Garden 34; Libellula 30; Rimont Genova 26; Valdarno 25; Igor Trecate 21; Arredo Frigo Acqui 17; Caselle 11. Trecate, Arredo Frigo e Caselle retrocesse in B2.