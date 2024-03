La tecnica e la brillantezza della Juve Next Gen contro la disperazione dell’Olbia

In campo oggi alle 18.30 allo stadio ’Nespoli’ di Olbia.

Nel weekend appena trascorso hanno ottenuto lo stesso risultato: 2-2. Ma con andamento opposto: la Juve ha subìto il gol del Gubbio al 93′, lasciando una vittoria che sarebbe stata meritata, mentre l’Olbia ha acciuffato la parità addirittura al 95‘, evitando così l’ultimo posto dove sarebbe precipitata se avesse vinto la Fermana. Detto questo, la squadra sarda appare in crisi mentre quella piemontese è in buona condizione. La partita sarà durissima, perché l’Olbia vuole restare aggrappata alla categoria.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 8^ con 38 punti (10 vinte, 8 pari, 11 perse, gol 36-36), alla pari con con Arezzo e Rimini ma davanti per differenza reti. Arriva dal 2-2 interno col Gubbio. Il tecnico Massimo Brambilla (50) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1. Miglior marcatore Guerra (11), da sabato scorso anche 'top scorer' assoluto del girone B della serie C con 62 gol.

Precedenti

Sono 6 : vittorie 2-1 per la Juve, 3 pareggi, gol 9-7.

vittorie 2-1 per la Juve, 3 pareggi, gol 9-7. ’18-’19 – Successo Juve 1-0 in Sardegna (90′ Bunino), poi 2-2 al ‘Moccagatta’ (10′, 49′ Mokulu, 77′ rig. Ragatzu, 91′ Pisano).

Successo Juve in Sardegna (90′ Bunino), poi al ‘Moccagatta’ (10′, 49′ Mokulu, 77′ rig. Ragatzu, 91′ Pisano). ’19-’20 – Pareggio al ‘Nespoli’ 1-1 (27′ Clemenza, 61′ Parigi) nell’unica gara giocata nell’anno Covid.

Pareggio al ‘Nespoli’ (27′ Clemenza, 61′ Parigi) nell’unica gara giocata nell’anno Covid. ’20-’21 – All’andata nell’isola vittoria sarda 2-1 (10′ Pennington, 65′ Rafia, 82′ Udoh; 68′ esp. Rafia), al ritorno 1-1 (48′ Biancu, 81′ Compagnon).

All’andata nell’isola vittoria sarda (10′ Pennington, 65′ Rafia, 82′ Udoh; 68′ esp. Rafia), al ritorno (48′ Biancu, 81′ Compagnon). ’23-’24 – All’andata vittoria bianconera 3-1 (59′ e 61′ Salifou, 70′ Nanni, 94′ Mbangula).

Giudici di gara

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (NA)

Assistenti: Edoardo Maria Brunetti (MI) – Alessandro Cassano (Saronno)

4° ufficiale: Andrea Pani (SS)

Precedenti dell’arbitro

Sono 4: JU-Trento 2-1, Montevarchi-OL 0-2, OL-Ancona 1-2, JU-Torres 0-1. Il sig. Luongo, al 3° anno in serie C, ha diretto 34 gare in categoria.