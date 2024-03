Li chiamano treni di ultima generazione e stanno contribuendo alla trasformazione della flotta dei treni metropolitani e regionali in Piemonte.

Con nomi che richiamano la musica: ‘Rock’ e ‘Pop’. Il loro numero è salito a 26 (11 Rock e 15 Pop) dopo gli ultimi battesimi del binario di settimana scorsa.

I treni Rock

Circoleranno su Milano-Torino, Pinerolo-Chivasso e Asti-Milano. Progettati con tecnologie di ultima generazione, riducono i consumi del 30%. Sono treni a doppio piano, potendo ospitare oltre 1.000 persone e raggiungere i 160 km/h di velocità massima, con 18 posti bici a disposizione. A bordo ci sono 50 videocamere e monitor per l’info-tainment in viaggio. I posti dedicati alle persone con disabilità o a mobilità ridotta abili sono collocati nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, riducendo così al minimo gli spostamenti all’interno del treno.

I treni Pop

In circolazione su Chieri-Rivarolo e Torino-Asti. Riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, il Pop vanta elevati standard di affidabilità e sicurezza, grazie alle telecamere, e monitor per l’info-tainment a bordo. Tecnologicamente avanzati e sostenibili, i nuovi Pop a 4 carrozze consentono di far viaggiare fino a 500 persone e sono dotati di posti bici con presa di ricarica. Inoltre, sono dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari e un’illuminazione Led ottimizzata grazie ai grandi finestrini, che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole.

Gli ultimi arrivati

Qualche giorno fa sono stati presentati gli ultimi 2 treni arrivati nel Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS). Alla stazione di Torino Porta Nuova erano presenti Marco Gabusi, assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Cristina Bargero, presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Maria Annunziata Giaconia, direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, e Luca Zuccalà, direttore regionale Piemonte di Trenitalia.

Rinnovo della flotta

Iniziato nel 2021, prevede a regime la circolazione di 71 nuovi treni, di cui 33 Pop e 38 Rock, con un investimento complessivo di circa 1 miliardo di euro, grazie ai contratti del Servizio Ferroviario Metropolitano e Regionale stipulati con l’Agenzia della Mobilità Piemontese.

Un impegno importante per il Regionale di Trenitalia che riduce drasticamente l’età media dei mezzi migliorando gli standard qualitativi per una mobilità sempre più confortevole e sostenibile.