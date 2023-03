Serie C: Alessandria ad Olbia, scontro diretto per la salvezza. I precedenti in Sardegna parlano grigio

Si gioca sabato 1° aprile alle ore 14.00 allo stadio ‘Bruno Nespoli’.

Quartultimo turno di campionato, Alessandria in piena zona playout, Olbia appena fuori. I punti pesano tanto e la tensione sarà altissima.

I precedenti pendono dalla parte grigia, ma in campo non va la storia. Vedremo se il ‘mental job’ settimanale promesso dal ds Cerri, volto a scacciare le paure dei giocatori, avrà fatto effetto. Di fronte c’è una squadra che vale più o meno come i grigi, impreziosita dalla presenza di un giocatore fuori categoria, Ragatzu (foto), che spesso segna e decide le partite. Non a caso è il 3° marcatore del girone dopo Corazza e Santini (ex grigi entrambi). E pure i precedenti con l’arbitro sono positivi: Olbia sconfitta e pareggio, Alessandria vittoria.

A proposito: dal Giudice Sportivo è arrivata un’altra multa, 300 euro, che porta il totale stagionale a 5.600.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 17^ con 32 punti (7 vinte,11 pari, 16 perse, gol 28-46). Arriva dall’1-1 col Fiorenzuola e non vince da 4 turni. Nelle 17 gare esterne ha ottenuto 16 punti . Il tecnico Maurizio Lauro (42) ha utilizzato il 4-4-2 nell’ultima partita. Miglior marcatore Galeandro (7).



OLBIA – Sta al 15° posto con 35 punti (7 vinte, 14 pari, 13 perse, gol 35-44) e arriva dallo 0-1 di Cesena. Nelle 17 gare interne ha fatto 16 punti. Il tecnico Roberto Occhiuzzi (43) ha utilizzato il 3-4-3 nelle ultime 7 gare. Miglior marcatore Ragatzu (14).

I PRECEDENTI

Sono 25 fra il 1983 e oggi, sempre in serie C. Il bilancio è nettamente a favore dell’Alessandria: 15-2 le vittorie e 8 pareggi, gol 43-15. I grigi, imbattuti in casa, in Sardegna hanno vinto 4 delle ultime 5 segnando 12 gol. L’ultimo successo sardo risale al maggio ’09. La gara di andata finì 1-1 (26′ Gazoul, 47′ Ragatzu rigore). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Antonino Costanza (AG)

Assistenti: Marco Cerilli (LT) – Marco Croce (Nocera Inferiore)

4° ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3: Pontedera-OL 3-2 (8 set ’19), Novara-AL 0-1 (9 ott ’19), Reggiana-OL 0-0 (10 dic ’22). Il sig. Costanza, 4° anno in C, ha arbitrato 44 gare di campionato e 3 di Coppa.