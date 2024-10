Morta Matilde Lorenzi, promessa azzurra dello sci

ROMA (ITALPRESS) – Matilde Lorenzi non ce l’ha fatta. La 19enne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile, è morta in seguito ad una caduta patita ieri nel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulla pista Gravald G1 in Val Senales. Immediatamente soccorsa, era stata trasportata in elicottero presso l’ospedale di Bolzano, dove è poi deceduta. Lorenzi si era messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si era classificata al 6° posto in discesa e all’8° in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia.

Vantava un 11° posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023, come migliore piazzamento in Coppa Europa. Così su X il Ministero della Difesa: “La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”,

