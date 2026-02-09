IN EVIDENZA Sport Video

Olimpiadi, il ministro Abodi: “Strafelici per il comportamento degli azzurri”

Di

Feb 9, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Ci auguriamo sempre il meglio anche perché quello che si raccoglie è solo una parte dell’impegno degli atleti. Si tratta di un impegno straordinario che testimonia l’impegno e il talento delle atlete e degli atleti italiani, ma anche dei loro tecnici. Penso che siamo sulla buona strada per un record di medaglie, abbiamo ancora tante giornate di gara, tante possibilità in tutte le discipline. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione delle iniziative per il Giorno del Ricordo. “Siamo un Paese che è maturato molto dal punto di vista della competitività e siamo strafelici per il comportamento dei nostri atleti”.xb1/mc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

La Russa “Sentimento antisemita sta risorgendo, va contrastato”

Feb 9, 2026
IN EVIDENZA

Romeo “Contrastare con efficacia episodi di antisemitismo”

Feb 9, 2026
IN EVIDENZA

Assalto al portavalori nel Brindisino, l’arresto di un componente del commando

Feb 9, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Commissione Ue approva il prestito ponte da 390 mln per ex Ilva

Feb 9, 2026
TOP NEWS

Antisemitismo, La Russa “Tanti devono fare esame di coscienza”

Feb 9, 2026
TOP NEWS

Shenzhen, l’hub cinese per la tecnologia a bassa quota gestisce oltre 300 rotte

Feb 9, 2026
IN EVIDENZA

La Russa “Sentimento antisemita sta risorgendo, va contrastato”

Feb 9, 2026