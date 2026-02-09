IN EVIDENZA

Assalto al portavalori nel Brindisino, l’arresto di un componente del commando

Di

Feb 9, 2026


BRINDISI (ITALPRESS) – Nelle immagini riprese dall’elicottero, il momento della cattura di uno componenti del commando armato che hanno assaltato un furgone portavalori lungo la strada statale 613 “Brindisi–Lecce”, nei pressi dello svincolo di Tuturano. A eseguire l’arresto di due dei responsabili della tentata rapina, i carabinieri dei comandi provinciali di Lecce e Brindisi. Proseguono intanto le ricerche degli altri responsabili.
(ITALPRESS).

col3/gtr
(Fonte video: carabinieri)

Di

