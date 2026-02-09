IN EVIDENZA

Romeo “Contrastare con efficacia episodi di antisemitismo”

Feb 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Negli ultimi tempi purtroppo abbiamo assistito a episodi di intolleranza nei confronti del popolo ebraico e questo deve farci riflettere, perché non possiamo certo pensare, dopo tutto quello che nel corso della storia abbiamo studiato e imparato nel rispetto di tutti i popoli, soprattutto di quello ebraico per quello che ha passato con l’Olocausto, che ci possano essere episodi che ci fanno richiamare tempi che pensavamo fossero del tutto superati. Questo ci ha fatto riflettere, bisogna cercare di contrastare questi episodi dando segnali importanti e di unità di tutte le forze politiche, cercando di contrastarli con tutta l’efficacia possibile”. Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, a margine di un evento a Milano sul ddl antisemitismo.

