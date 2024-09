Stefano Mei confermato presidente di Federatletica: “Premiato il nostro lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono soddisfatto della percentuale e di come si è mosso l’elettorato. Sapevamo che l’elettorato era contento del nostro operato e ci ha premiato, oltre che personalmente, anche come squadra: sono entrati tutti i miei dodici consiglieri. Credo che questo tagli la testa al toro, a tante polemiche, perché oggi l’atletica ha dato il suo responso. Questo mandato ha fatto bene e oggi ci è stato riconosciuto”. Così Stefano Mei a margine dell’assemblea elettiva che lo ha confermato alla presidenza della Fidal per il secondo mandato consecutivo. Uno sguardo anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: “Credo che i 17 finalisti di Parigi stiano a significare che a Los Angeles andremo da protagonisti. Ovviamente speriamo di avere più fortuna, ma i ragazzi stanno reagendo benissimo. Il fatto di avere un Consiglio coeso che potrà lavorare sui progetti subito senza distrazioni farà bene anche ai ragazzi”.

spf/gm

Navigazione articoli