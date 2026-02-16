Marotta: “Saviano? Non so chi sia, non voglio dargli importanza”

Sport Video

Feb 16, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Le dichiarazioni di Roberto Saviano? C’è dispiacere come uomo, io non so neanche chi sia, non mi conosce, non so bene che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazione da parte dei nostri avvocati”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a margine dell’Assemblea della Lega Serie A, in merito alle accuse ricevute dallo scrittore partenopeo, secondo il quale la figura del numero uno nerazzurro inciderebbe sulla credibilità del campionato.pia/mc/gtr

