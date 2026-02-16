Attualità IN EVIDENZA Video

Meloni: “Mercoledì in Cdm il decreto per Niscemi e le zone colpite dal ciclone Harry”

Feb 16, 2026
NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Noi portiamo mercoledì in Consiglio dei Ministri un decreto che si occupa in generale dell’alluvione e nello specifico di Niscemi, distinguendo le due questioni”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Niscemi, dove si è recata per una nuova ricognizione nel comune del Nisseno colpito da una vasta frana.
“Per Niscemi c’è un stanziamento specifico che riguarda 150 milioni di euro con la nomina di un commissario straordinario nella figura del capo della Protezione Civile, prefetto Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo, siamo già immediatamente operativi con la struttura. Le risorse sono dedicate sostanzialmente alle tre grandi priorità: la demolizione delle case, la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi per chi ha perso casa e attività produttiva, al netto di quello che già è stato fatto, e al netto di quello che prevede il resto del decreto, in vigore per tutte e 3 le Regioni coinvolte dal problema alluvionale”.sat/azn
