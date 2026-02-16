Salute & Scienza Video

Desiderio ed eccitazione dopo il tumore al seno

Feb 16, 2026
MILANO (ITALPRESS) – Tumore al seno: in che modo menopausa, intervento chirurgico per rimuovere il tumore e terapie adiuvanti anti-ormonali possono colpire il desiderio e l’eccitazione sessuale? Quanto pesano chemioterapia e radioterapia, quando indicate, nel peggiorare il bilancio di salute sul fronte della sessualità? Nel 123° numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le diverse modalità con cui il tumore al seno, e le terapie necessarie per curarlo, possono ledere desiderio ed eccitazione, e le strategie ottimali per proteggere questi aspetti cardinali della qualità della vita e dell’intimità di coppia.sat/gsl

