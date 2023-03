La Juventus Next Gen vuole tornare subito in zona playoff, ma deve superare il disperato Mantova

In campo domenica 26 marzo alle ore 14.30 allo stadio ‘Martelli’.

La mancata vittoria di domenica scorsa ha lasciato l’amaro in bocca alla Juventus Next Gen che ha visto scivolare via il posto playoff. Per questa gara il problema si chiama Mantova, squadra impantanata nei playout con l’obiettivo di salvarsi. I virgiliani in casa hanno raccolto buona parte dei punti che hanno in classifica.

Intanto la Juve ha lanciato su Tik Tok la serie “We The Next Gen” (5 episodi), racconto di calciatori della seconda squadra verso la finale di Coppa Italia Lega Pro (11 aprile). È la prima volta che un club europeo sviluppa un format su questa piattaforma.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – All’ 11° posto con 45 punti (12 vinte, 9 pari, 12 perse, gol 38-39), alla pari con Pro Patria, davanti per differenza reti. Arriva dall’1-1 in casa proprio con i bustocchi. In trasferta ha fatto 14 punti in 16 gare . Il tecnico Massimo Brambilla (50) ultimamente utilizza il 3-5-2 . Miglior marcatore Pecorino (6).

All’ (12 vinte, 9 pari, 12 perse, gol 38-39), alla pari con Pro Patria, davanti per differenza reti. Arriva dall’1-1 in casa proprio con i bustocchi. ha fatto . Il tecnico (50) ultimamente utilizza il . Miglior marcatore (6). MANTOVA – E’ 17° con 35 punti (9 vinte, 8 pari, 16 perse, gol 39-57), in piena zona playout. Viene dall’1-3 di Salò, terza sconfitta di fila. In casa ha fatto 24 punti in 16 partite. Il tecnico Andrea Mandorlini (62), subentrato a Corrent dopo 28 gare, ha già utilizzato 3 moduli diversi in 5 uscite. L’ultimo è stato 4-4-2. Squalificato Gerbaudo. Miglior marcatore Bocalon (7, +3 a Trento nell’andata).

I PRECEDENTI

Sono 3: 2 vittorie Juve e 1 pareggio, gol 6-2.

2 vittorie Juve e 1 pareggio, gol 6-2. ’21-’22 – doppio successo juventino : al ‘Martelli’ 1-0 (57′ Miretti), al ‘Moccagatta 3-0 (19′ Brighenti, 32′ e 34′ Compagnon).

– : al ‘Martelli’ (57′ Miretti), al ‘Moccagatta (19′ Brighenti, 32′ e 34′ Compagnon). ’22-’23 – La gara di andata, allo Stadium con 30.000 spettatori: finì 2-2 (5′ Matteucci, 8′ Iocolano, 48′ Yeboah, 83′ aut. Gerbaudo).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Mattia Ubaldi (RM1)

Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano) – Simone Pistarelli (FM)

4° ufficiale: Alberto Poli (VE)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 4, due per parte: Adriese-MN 0-0 (serie D, 15 apr ’18), Renate-JU23 2-0 (5 dic ’21), MN-Albinoleffe 1-1 (23 gen ’22), Piacenza-JU NG 3-3 (9 ott ’22). Il sig. Ubaldi, al 3° anno in serie C, ha diretto 31 gare di campionato e 1 in Coppa.