Si gioca domenica 26 marzo alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Mancano 5 partite, ci sono 15 punti a disposizione. Sufficienti a salvarsi, anche non facendoli tutti. Il problema è che l’Alessandria fatica a vincere e a segnare: i playout sembrano la strada più probabile per puntare l’obiettivo, ma bisogna fare molta attenzione a chi sta dietro. L’avversario di giornata, il Fiorenzuola, è un enigma. Dopo 9 giornate era addirittura 1°, poi è calato, detesta i pareggi e il primo lo fece all’andata con i grigi. Ora è in un periodo negativo che mette in bilico una classifica che sembrava tranquilla fino a qualche settimana fa. Vedremo come andrà.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 18^ con 31 punti (7 vinte,10 pari, 16 perse, gol 27-45), alla pari con San Donato Tavarnelle e Imolese, in mezzo per differenza reti (-17, -18, -25). Arriva dal pareggio (0-0) a Siena. Nelle 16 gare interne ha ottenuto 15 punti . Il tecnico Maurizio Lauro (42) ha utilizzato il 4-3-2-1 nell’ultima partita. Squalificato Sabbione . Miglior marcatore Galeandro (7).



FIORENZUOLA – Sta al 13° posto con 38 punti (11 vinte, 5 pari, 17 perse, gol 27-37) ed è la squadra che ha pareggiato di meno. Viene da 4 sconfitte di fila (ultime 3 senza segnare) e non vince da 10 partite. Nelle 16 gare esterne ha fatto 18 punti. Il tecnico Luca Tabbiani (44) utilizza sempre il 4-3-3. Squalificato Sartore. Miglior marcatore Mastroianni (6).

I PRECEDENTI

Sono 14 fra il 1993 e oggi, sempre in serie C. Il bilancio è tutto a favore degli emiliani: 6-1 le vittorie e 7 pareggi, gol 17-11. All’andata fu 0-0. L’unica vittoria grigia contro i rossoneri è anche l’ultima sfida giocata al ‘Mocca‘: 2-1 il 7 febbraio ’99, 24 anni fa. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Gioele Iacobellis (PI)

Assistenti: Emanuele Bracaccini (MC) – Edoardo Maria Brunetti (MI)

4° ufficiale: Federico Olmi Zippilli (MN)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 4, tutti col Fiorenzuola: Sasso Marconi-FIO 2-2 (serie D, 3 nov ’19), FIO-Rimini 3-2 (serie D 18 apr ’21), Pro Patria-FIO 0-1 (6 nov ’21), FIO-Pro Sesto 3-1 (23 gen ’22). Il sig. Iacobellis, 2° anno in serie C, non ha mai arbitrato l’Alessandria. Con lui Fiorenzuola imbattuto.