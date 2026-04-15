Attualità Alessandrina Sport

‘Dodecarun’: Andrea Mandrino e Sara Gandolfi vincitori della 5km di Alessandria Sud

DiRaimondo Bovone

Apr 15, 2026

Andrea Mandrino (Atletica Alessandria) e Sara Gandolfi (Atletica Pro Sesto) hanno vinto la 5 km di Alessandria Sud, gara nazionale certificata Fidal nel quartiere Cristo di Alessandria, valida come 4^ tappa del circuito Dodecarun.

Il podio maschile della 5 km di Alessandria Sud

I VINCITORI – Mandrino ha regolato, nell’ultimo dei 4 giri del tracciato, la resistenza di Pietro Ruga e Andrea Monticone, che fino a quel punto avevano fatto gara di testa insieme a lui. Per il 23enne alessandrino il cronometro ha detto 14’52”: un miglioramento di quasi mezzo minuto rispetto al precedente primato personale di 16’18”. Questo il suo commento post-gara: «Non sono stupito, perché i primi risultati di questa stagione hanno dimostrato che sono in buona crescita. Ora andrò a Busto Arsizio, a correre un 5.000, con le lepri e un ottimo livello medio. Correre con i migliori aiuta a migliorarsi: punto a scendere sotto i 14’10” per ottenere lo standard di partecipazione ai campionati italiani». Idee chiare, dunque.
Sara Gandolfi ha staccato le rivali nel chilometro conclusivo, andando a vincere con il primato personale di 16’46”. Dopo la gara ha raccontato così la sua vittoria: «Nell’inverno ho sofferto di una brutta anemia e non mi aspettavo di andare così forte. Il lavoro con il coach Silvano Danzi sta dando i suoi frutti. È stata una gara dura: nel 3° giro ho avuto un momento di crisi, ma ho saputo reagire». Alle sue spalle, ottima prestazione di Gaia Gagliardi (Atletica Saluzzo), che con 16’50” ha migliorato di 1 secondo il primato piemontese assoluto.

Il podio femminile

IL CIRCUITO – Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui 4 prove certificate Fidal, di cui 3 sui 5 km e 1 mezza maratona) e pista (2 gare). Altre 4 prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri Fidal.
Prossima tappa domenica 19 aprile a Cocconato d’Asti, con la prima edizione della Coccorun (10 km).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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