‘Dodecarun’: Andrea Mandrino e Sara Gandolfi vincitori della 5km di Alessandria Sud

Andrea Mandrino (Atletica Alessandria) e Sara Gandolfi (Atletica Pro Sesto) hanno vinto la 5 km di Alessandria Sud, gara nazionale certificata Fidal nel quartiere Cristo di Alessandria, valida come 4^ tappa del circuito Dodecarun.

Il podio maschile della 5 km di Alessandria Sud

I VINCITORI – Mandrino ha regolato, nell’ultimo dei 4 giri del tracciato, la resistenza di Pietro Ruga e Andrea Monticone, che fino a quel punto avevano fatto gara di testa insieme a lui. Per il 23enne alessandrino il cronometro ha detto 14’52”: un miglioramento di quasi mezzo minuto rispetto al precedente primato personale di 16’18”. Questo il suo commento post-gara: «Non sono stupito, perché i primi risultati di questa stagione hanno dimostrato che sono in buona crescita. Ora andrò a Busto Arsizio, a correre un 5.000, con le lepri e un ottimo livello medio. Correre con i migliori aiuta a migliorarsi: punto a scendere sotto i 14’10” per ottenere lo standard di partecipazione ai campionati italiani». Idee chiare, dunque.

Sara Gandolfi ha staccato le rivali nel chilometro conclusivo, andando a vincere con il primato personale di 16’46”. Dopo la gara ha raccontato così la sua vittoria: «Nell’inverno ho sofferto di una brutta anemia e non mi aspettavo di andare così forte. Il lavoro con il coach Silvano Danzi sta dando i suoi frutti. È stata una gara dura: nel 3° giro ho avuto un momento di crisi, ma ho saputo reagire». Alle sue spalle, ottima prestazione di Gaia Gagliardi (Atletica Saluzzo), che con 16’50” ha migliorato di 1 secondo il primato piemontese assoluto.

Il podio femminile

IL CIRCUITO – Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui 4 prove certificate Fidal, di cui 3 sui 5 km e 1 mezza maratona) e pista (2 gare). Altre 4 prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri Fidal.

Prossima tappa domenica 19 aprile a Cocconato d’Asti, con la prima edizione della Coccorun (10 km).