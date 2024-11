ROMA (ITALPRESS) – “Non mi aspetto nulla, il presidente della Lega ci rappresenta. La politica è una cosa, la politica sportiva è un’altra. Non confondere i piani, sono due piani diversi. Poi, nel momento in cui la politica sportiva non è in grado di assolvere il compito assegnato, si vedrà”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, al suo arrivo all’assemblea statutaria straordinaria della Figc.

