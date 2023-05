L’Alessandria Volley ha vinto il girone B della serie C e andrà a giocarsi la prima chance di salire in B2, ovvero la sfida diretta (2 su 3) contro l’Isil Volley di Almese, piccolo comune del torinese, che ha vinto il girone A. Dopo 26 partite il team del presidente Andrea La Rosa ha conquistato 25 vittorie e 1 sconfitta, guidata magistralmente da coach Marco ‘Jus’ Ruscigni in una stagione impreziosita anche dal successo in Coppa Piemonte (10 vittorie su 10).

La partita

Alessandria Volley -Cantine Rasore Ovada 3-0 (25-17, 25-16, 25-21)

Primo set – Partenza a razzo delle alessandrine, vogliose di chiudere subito il conto senza scossoni: 14-9 e 18-13. Lì una pausa, forse per eccesso di sicurezza, portava la rimonta delle ospiti (18-17), ma Soriani e compagne hanno alzato il ritmo chiudendo la frazione con 7 punti consecutivi: 25-17 e 1-0.

Secondo set – Inizio equilibrato con le ovadesi che stanno in partita (8-7), poi allungo micidiale di Ponzano e compagne fino al +6 (13-7) e al +9 (24-15), con chiusura rapida al 2° set-point: 25-16 , 2-0.

Terzo set – Con la certezza della finale raggiunta (bastava vincere 2 set) Giacomin e compagne sono partite fortissimo conducendo con questa sequenza: 5-1, 8-2, 10-3, 15-7, 16-8, 18-12. A quel punto un po' di relax e, ovadesi in recupero, ma mai a portata di aggancio fino al 25-21 finale: 3-0.

La classifica e la finale per la B2

A stagione regolare terminata il girone B dice così: Alessandria Volley 74; Lilliput 71; Verbania 57; Venaria 50; Ovada 43; Vanchiglia Torino 40; Issa Novara 39; Sammaborgo 37; Piossasco e Cigliano 32; Pavic Romagnano 28; Pianezza 20; Valenza 11; Igor Novara 9.

Vantaggio del campo per Alessandria che ha vinto il girone B con 74 punti, a fronte dei 66 di Isil Volley Almese nel girone A. La finale inizierà sabato prossimo 13 giugno, al PalaCima di Alessandria (ore 21) si giocherà gara1, mentre gara2 è in programma in trasferta mercoledì 17 maggio. Eventuale gara3 sabato 20 al PalaCima. Come sempre la partita verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’Alessandria volley.

Le parole

Sono quelle nette e decise di coach Riscigni, tese a non far calare la concentrazione: “Tutto ciò che è successo fa parte della storia e del passato. Ora dobbiamo guardare al futuro e farci trovare sempre pronti”.