L’Alessandria Volley passa anche a Torino, 3-0 a La Vanchiglia, e consolida il primato in classifica

Battute finali del Campionato di Serie C femminile di pallavolo. Nel girone B l’Alessandria volley, in trasferta a Torino, ha conquistato la sua 23^ vittoria di questo campionato superando La Vanchiglia Torino 3-0, dopo una gara con qualche difficoltà. Con Alessandria, Lilliput Settimo e Rosaltiora Verbania già da tempo ai play off (contro le prime 3 tre del girone A), bisogna aspettare la fine del torneo chi giocherà la sfida contro l’altra prima per l’accesso diretto in B2.

“È dal mese di agosto che lavoriamo con intensità e con la determinazione nel raggiungere i risultati sperati – dicono all’Alessandria volley – sono mesi che viaggiamo a mille all’ora, siamo li da tutto l’anno e puntiamo a rimanerci”.

La partita

La Vanchiglia- Alessandria Volley 0-3 (20-25, 19-25, 21-25)

Primo set – Partenza sprint delle alessandrine che si portano 8-3, subito rimantate dalle torinesi, 8-8. Poi Alessandria gradualmente rompe l’equilibrio e va a condurre 21-16, quindi 22-19, chiudendo la frazione con 3 punti di fila, 20-25 e 0-1.

Partenza sprint delle alessandrine che si portano 8-3, subito rimantate dalle torinesi, 8-8. Poi Alessandria gradualmente rompe l’equilibrio e va a condurre 21-16, quindi 22-19, chiudendo la frazione con 3 punti di fila, Secondo set – Inizio equilibrato e alessandrine avanti 12-9 a metà, poi le ragazze del Vanchiglia rimontano e passano a condurre 13-12. Coach Ruscigni chiama time-out e le sue ragazze ritrovano determinazione e incisività, facendo un parziale di 7-1 e andando a condurre in sicurezza 19-14, controllando il finale di frazione fino al 19-25 , 0-2.

Inizio equilibrato e alessandrine avanti 12-9 a metà, poi le ragazze del Vanchiglia rimontano e passano a condurre 13-12. chiama time-out e le sue ragazze ritrovano determinazione e incisività, facendo un parziale di 7-1 e andando a condurre in sicurezza 19-14, controllando il finale di frazione fino al Terzo set – Inizio a favore delle torinesi e rimonta ospite fino all’11-6. Poi grande equilibrio fino 22-21 per Alessandria. Ferrari e socie realizzano 3 punti consecutivi e chiudono la pratica 21-25 e 0-3.

La classifica e il prossimo turno

Dopo 24 giornate il girone B dice così: Alessandria Volley 68; Lilliput 65; Verbania 56; Venaria 43; Ovada 40; Vanchiglia Torino e Issa Novara 38; Sammaborgo 34; Piossasco e Cigliano 29; Pavic Romagnano 28; Pianezza 17; Valenza 11; Igor Novara 3.

In attesa dell’ultima giornata (6 maggio al Palacima contro Ovada), sabato 29 aprile le ragazze dell’Alessandria Volley affronteranno in trasferta il Rosaltiora Verbania, terza forza del campionato (20,30, impianto Bonaventura Cavalieri).