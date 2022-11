L’Alessandria sfida il Siena per migliorare la classifica. Cessione societaria nella nebbia

Si gioca domenica 20 novembre alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

In questo periodo l’Alessandria è al centro del dibattito, anche a livello nazionale, più per la situazione societaria che per quella di campo.

In pratica più ‘calcio parlato’ che ‘calcio giocato’. Inevitabile, vista la situazione. Che è fluida nel vero senso della parola, cioè si capisce poco o niente: ipotesi tante, fake news pure, nomi buttati lì e poi smentiti, sostanza pochina.

La squadra, che non vive su Marte, comincia a risentirne nonostante i tentativi di isolarla. E le gare al ‘Mocca’ stanno diventando complicate. Guardando solo novembre, i grigi hanno giocato 4 partite: 1 in casa (persa), 3 fuori (2 vinte, 1 pareggiata). Se poi guardiamo ottobre, le partite sono 7: 4 in casa (1 vinta, 1 pareggiata, 2 perse) e 3 fuori (1 vinta, 1 pari, 1 persa).

I numeri sono questi, non mentono. Speriamo si risolva tutto in fretta. Nel frattempo, la società Alessandria calcio giovedì 17 ha pagato gli stipendi di ottobre.

LA PARTITA

SIENA – La classifica del girone B dice 6° posto con 22 punti (6 vinte, 4 pari, 3 perse, gol 15-6), nell’ultima ha perso in casa il derby con la Lucchese (0-1). Ma il rendimento è equilibrato: 11 punti fatti in gare interne e 11 fuori. Il tecnico è Guido Pagliuca (46) che utilizza il 4-3-2-1 (albero di Natale). Migliori marcatori Disanto (5), Paloschi (4). Squalificati Buglio e Silvestri .

ALESSANDRIA – E' la migliore in zona playout: 16° posto con 12 punti (3 vinte, 3 pari, 7 perse, gol 8-17), arriva dallo 0-0 di Fermo in campionato e dallo 0-2 in Coppa col Renate, quindi non segna da 2 gare. Ultimo modulo schierato 4-2-3-1. Miglior marcatore Nepi (2). Squalificato Nunzella.

I PRECEDENTI

Sono 32 dal 1938 al 2020 fra serie B e C. Il bilancio vede i toscani avanti 13 vittorie a 8 con 11 pareggi, gol 45-30. L’ultima sfida giocata al ‘Moccagatta’ vide il successo piemontese 3-2 (5′ Arrighini, 13′ Gerli, 77′ Eusepi, 82′ D’Ambrosio, 85′ Sartore), mentre l’ultima vittoria esterna toscana è del dicembre ’19: 3-1 (22′ Lombardo, 64′ Eusepi, 80′ e 88′ Guidone). Complessivamente il bilancio ad Alessandria parla grigio: 7-2 le vittorie, 8 pareggi, gol 21-14. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Sajmir Kumara (VR)

Assistenti: Andrea Nasti (NA) / Santino Spina (PA)

4° ufficiale: Stefano Re Depaolini (Legnano)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3, tutti con l’Alessandria – AL-Juventus U23 1-1 (4 dic ’19), Pontedera-AL 0-1 (23 feb ’20), Albinoleffe-AL 2-0 (11 nov ’20).

Il sig. Kumara, di origine albanese, è al 5° anno in serie C e non ha mai diretto il Siena.