L’Alessandria rischia molto all’inizio e va sotto, poi acciuffa il pari a Trento: 1-1

Continua la striscia positiva dei grigi che trovano 1 punto anche a Trento (1-1) e restano al penultimo posto a +1, visto il contemporaneo pareggio del Novara (2-2) a Renate. Il cammino per la salvezza è sempre in salita, ma la continuità di risultati dà morale, oltre che punti, e martedì sera, nel recupero con l’Atalanta U23, la squadra di Banchini avrà l’occasione, vincendo, di acciuffare il Fiorenzuola al terzultimo posto.

LA PARTITA – Dominata dal Trento nella prima parte, con tante occasioni che solo gli errori di mira e la bravura di Liverani hanno frenato. Ci è voluta al 25′ una deviazione sfortunata di Nichetti, schierato al centro della difesa, su conclusione di Trainotti per l’1-0. L’Alessandria ha provato a reagire, ma senza grandi occasioni.

Nella ripresa il tecnico Banchini ha fatto 3 cambi in 12′, avanzando Nichetti a centrocampo, e la gara è girata dalla parte degli ospiti. Al 66′ è stato Gazoul a segnare l’1-1, su cross di Foresta servito da Sepe sulla corsia di destra. Come nei 3 gol segnati alla Pergo. Qualche minuto dopo i padroni di casa sono tornati in vantaggio, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Da lì alla fine si è giocato poco, con le squadre stanche senza più la forza di attaccare. Pareggio giusto e utilissimo per l’Alessandria.