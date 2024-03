Come da copione, l’Alessandria ha perso di nuovo. La Triestina ha vinto 3-1 il recupero giocato a Fontanafredda e sale in classifica a 56 punti, -2 dal 3° posto del Vicenza con 1 gara in meno. Ma i playoff, ormai, sono praticamente sicuri.

L’Alessandria, invece, con la 4^ sconfitta di fila e 22^ in campionato, vede avvicinarsi al galoppo la serie D.

In classifica è ultima con 18 punti (-3), ma potrebbe ancora arrivare al playout, vincendo le 5 gare che restano e sperando che la quintultima, la Pergolettese (37), non faccia più di 4 punti da qui alla fine.

A patto di scavalcare la Pro Sesto, penultima a 29. Calcoli empirici, passatempi matematici. La realtà dice che i grigi sono protagonisti della peggiore stagione della loro storia e finiranno in serie D.

La partita

Dominio totale dei padroni di casa con molte occasioni da gol. In mezzo, ad inizio ripresa, il gol grigio di Nunzella (1° stagionale) dopo 3 gare a digiuno. RETI: 42′ pt Lescano (T); 2′ st Nunzella (A); 23′ st Correia (T); 34′ st Redan (T).