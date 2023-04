L’Alessandria crolla male nella ripresa ad Olbia e perde 4-0. La salvezza ora è davvero a rischio

Difficile da immaginare, una sconfitta così. Annientati dalle doppiette di Dessena e Ragatzu in 25 minuti. Se dopo il pari col Fiorenzuola il ds Cerri aveva chiesto scusa per la prestazione, il 2° tempo di oggi sarebbe da multa salata alla squadra. Nello scontro diretto che pesava tanto, dove c’era quasi l’obbligo di vincere, l’Alessandria di Lauro è stata travolta da 4 reti dell’Olbia, tutte segnate nel secondo tempo, mostrando di essere completamente svuotata. Si era parlato di mettercela tutta, si è lavorato sulla testa per scacciare le paure, ma il risultato è stato desolante.

Chiariamo una cosa: nel primo tempo (0-0) i grigi hanno giocato in un modo accettabile, creando forse qualcosina in più degli avversari. E nella ripresa, fino all’ora di gioco o giù di lì, la falsariga è stata la stessa. Poi, preso il 1° gol, la squadra si è sciolta. Non c’era più: senza energìe, senza carattere, senza voglia, quasi incurante della figuraccia a cui stava andando incontro. Atteggiamento inaccettabile da parte dei giocatori che si definiscono ‘professionisti’. Uno può avere dei limiti, può essere scarso e nessuno gliene fa una colpa. Ma un atteggiamento del genere, rassegnato oltre i limiti, non si può davvero tollerare. E anche l’allenatore non ha inciso affatto, non è riuscito a dare la scossa, ma avere a che fare con un ambiente così depresso azzera tutte le soluzioni.

Ora è tutto tremendamente difficile, si rischia la retrocessione diretta.

Le reti

68′, 1-0 – Ragatzu sulla destra mette in mezzo dalla linea di fondo, Dessena salta di testa e incorna in rete, con Sabbione in ritardo.

sulla destra mette in mezzo dalla linea di fondo, salta di testa e incorna in rete, con Sabbione in ritardo. 74′, 2-0 – angolo di Emerson dalla destra, Dessena anticipa di piede Gazoul e fulmina l’incolpevole Liverani .

angolo di dalla destra, anticipa di piede e fulmina l’incolpevole . 89′, 3-0 – Ragatzu entra in area palla al piede, uno-due con Arboleda , ne dribbla ancora uno e insacca incrociando col sinistro.

entra in area palla al piede, uno-due con , ne dribbla ancora uno e insacca incrociando col sinistro. 92′, 4-0 – rigore per l’Olbia, con Liverani che atterra La Rosa senza un senso: Ragatzu dal dischetto spiazza il portiere e fa 16 in campionato.