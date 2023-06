L’Alessandria Calcio e lo spartiacque di fine mese: dopo Lauro e Cerri, se ne va anche Elisa Tassinari

Ma Benedetto Enea, che fine farà l’Alessandria?

Domanda rivolta al nuovo presidente dei grigi, nonché proprietario del 60% del club e dedito alla parte gestionale e finanziaria.

Il mese di giugno sarà decisivo. Ci sono molti contratti in scadenza e la squadra è da iscrivere, cose già complicate di loro, e poi c’è l’attesa per l’arrivo in città di Alain Pedretti (dopo le metà del mese, Benedetto dixit) che dovrà curare la parte sportiva, forte del suo 40% di proprietà. Ma pare che Benedetto, dal 24 giugno, sia in vacanza con la famiglia. E la squadra?

La comunicazione

Da queste prime settimane, pare che Enea Benedetto prediliga il propri profilo Facebook, com’è emerso nei giorni scorsi per l’annuncio dei nuovi incarichi assegnati nel settore giovanile. Che sia un modo nuovo di comunicare? Può essere. Se la cosa preluda ad un depotenziamento dell’ufficio stampa, non è dato sapere.

Il direttore sportivo

Fino al 30 giugno sarà Massimo Cerri, protagonista della salvezza e già d’accordo con il Brindisi, neopromosso in C. Mancherebbe solo l’ufficialità. Cosa che farebbe risparmiare a Benedetto il contratto fino a giugno 2024 di Cerri, a cui pare sia stato dato mandato di vendere tutto il vendibile. Chi sarà il prossimo, non si sa.

L’allenatore

Maurizio Lauro, pure lui protagonista della salvezza, è già stato annunciato dalla Nuova Sambenedettese (serie D), ma formalmente è sotto contratto con l’Alessandria fino al 30 giugno. Scelta comprensibile, quella del tecnico, che lavorerà a 3 km da casa (abita a Grottammare), nonostante l’offerta di rinnovo di Benedetto, che dicono sia stata “un po’ tirata”. Aspettiamo Pedretti per conoscere il nuovo tecnico.

Il Segretario Generale

Altro ruolo fondamentale, quello di Elisa Tassinari, anche lei in scadenza il 30 giugno. Si è vista poco dopo l’addio di Stefano Toti (solo 2 volte) ma il suo lavoro in ‘smart working’ pare sia stato molto prezioso e apprezzato. E lo è ancora di più in questo periodo, visto che c’è da iscrivere la squadra. Fatto quello, però, tornerà a casa, trattenuta da un importante incarico del Comune di Imola. Altro ruolo da coprire.

Le quotazioni

La criptovaluta ambientalista Vectorium, di proprietà di Enea Benedetto, quotata su CoinMarketCap, oggi ha un valore di 0.92€ ed è al posto n. 9.065 della classifica delle cryptovalute con una capitalizzazione intorno ai 14 milioni€.

Per capirci, la prima in classifica, il bitcoin, capitalizza 481 miliardi€.