La Torres capolista è un rullo e fa 6 su 6, battuta 1-0 anche la Juventus Next Gen. Gol di Liviero

La capolista Torres centra la sesta vittoria consecutiva e rafforza la posizione di testa a punteggio pieno (18 punti), tentando l’allungo.

La Juve Next Gen, invece, trova la quarta sconfitta stagionale dopo 2 vittorie e resta a 6 punti, nella parte bassa della classifica.

La partita

Bianconeri con 9 under in campo (dal 2003 in avanti) e 6 assenti: Hujisen e Yildiz (convocati da Allegri) e gli infortunati Poli, Iocolano, Stramaccioni e Palumbo. Rossoblù sardi con 1 solo under e senza Antonelli, Diakitè, Verduci e Mandrelli.

Primo tempo bello e ben giocato, quasi tutto nella metà campo Juve. La Torres ha dominato con la circolazione di palla, i cambi di gioco, la profondità sulle ali, ha creato 6 occasioni da rete, 3 sbagliate dagli attaccanti e 3 parate, ma non ha segnato.

Nella ripresa, grazie ai cambi, è cresciuta la Juve, intraprendente per un quarto d’ora (tiri di Muharemovic e Cerri), poi ha ripreso campo la Torres, alla conclusione con Fischnaller e Ruocco e in gol al 29’ con Liviero, grazie ad un destro da 5-6 metri dopo la corta respinta della difesa. L’espulsione di Kujabi (doppio giallo al 31′) ha costretto i sardi sulla difensiva con la Juve all’arrembaggio. La grande occasione del pari è arrivata al 47’ con Anghelè, parata in angolo da Zaccagno. Per la squadra sarda è la 4^ gara di fila senza prendere gol.