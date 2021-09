Non hanno sventolato le bandiere juventine dopo il derby con la Pro Vercelli. I bianchi sono passati 2-0 al ‘Moccagatta’ governando la partita dall’inizio alla fine, anche se i giovani bianconeri hanno avuto occasioni per segnare. Ma la formazione di Scienza, alla quarta vittoria consecutiva e in testa a punteggio pieno, a braccetto col Padova, è apparsa più solida e attenta di quella Zauli, penalizzata da errori di gioventù. Ma la missione della Seconda Squadra, unico esempio in Italia, è proprio questa: valorizzare i giovani facendoli crescere. E a inizio stagione i frutti sono ancora acerbi, tanto più in questa stagione in cui l’età media è bassissima, 20.8 anni.

LE RETI

0-1 Al 17′ p.t. botta da 25 metri di Belardinelli, Israel respinge male, Macchioni è lì e fa tap-in di sinistro. Per il giovane alessandrino (19 anni a novembre) un gol nel ‘suo’ stadio dopo essere stato ceduto in estate dai grigi.

0-2 Al 12′ s.t. Bruzzaniti se ne va a destra e crossa, sulla respinta rimette in mezzo con la ‘trivela’ e Rolando, tutto solo a centro area, insacca di testa nell’angolo.

GLI EPISODI

Al 21′ p.t. salvataggio in area piccola di De Winter (J) su incursione di Crialese;

al 29′ p.t. parata in angolo di Tintori (P) su conclusione di Soulé; sul corner zuccata di Leo (J) e salvataggio sulla riga di capitan Masi (P).

Al 29′ s.t. altro tiro di Soulé (J), parata di Tintori.

Al 31′ s.t. gran giocata di Compagnon (J) che dribbla e spara di sinistro, palla deviata.

Al 32′ s.t. bella parata di Israel (J) su sinistro dal limite di Della Morte.

Al 44′ s.t. fallo in area su Pecorino e rigore per la Juve: sul dischetto va Miretti che spiazza il portiere ma centra il palo.