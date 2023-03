La Nazionale italiana di ‘Tiro alla fune’ va ai Campionati Mondiali in Irlanda del Nord

Gli azzurri del Tiro alla fune volano in Irlanda del Nord per partecipare ai Campionati del Mondo indoor, in programma nella capitale Belfast dal 6 al 12 marzo. La nostra Nazionale vestirà le insegne della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e sarà formata da ben 6 rappresentative di casa nostra.

La delegazione azzurra

Sarà composta dalle ASD Alionti di Torino, Cerberus e Black Bull di Camaiore, Valtellina di Morbegno, Bellatores e Cavalcata di Fermo, accompagnata dal presidente della specialità, Fabio Marongiu, e guidata dal coach Matteo Spaziale di Morbegno (SO). Con lui ci saranno il responsabile della Nazionale indoor, Alfredo Dalle Luche, il collaboratore tecnico, Devis Pennesi, e la segretaria di specialità, Stefania Pessotto, cui sono state affidate la logistica e l’organizzazione della trasferta con partenza da Malpensa.

I convocati

La compagine degli atleti è formata da Carlo Bertarini, Davide Bottani, Rudy Quaini, Matteo Ronconi (Sondrio, Lombardia), Rossano Biondi, Michele Paradiso, Devis Pennesi, Alex Petrini, Alessandro Quinzi (Fermo, Marche), Angela D’Angelo, Sophia Gabsi, Chiara Moriconi, William Palmierini, Luna Bonuccelli (Lucca, Toscana), Federico Marongiu, Claudia Perino (Torino, Piemonte).