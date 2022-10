La Juventus NG torna dopo 2 settimane a Lecco dove vinse in Coppa 3-1. Chissà come andrà?

Si gioca mercoledì 19 ottobre alle 18 al ‘Rigamonti-Ceppi’.

In Coppa due settimane fa la Juventus Next Gen sbancò a sorpresa lo stadio lecchese 3-1 e ora la squadra bluceleste vuole la rivincita.

I ragazzi di Brambilla, ora al 14° posto con 9 punti (2 vinte, 3 pari, 3 perse, gol 13-12) intendono confermare la buona prestazione mostrata nel 3-0 alla Pro Sesto. Di fronte avranno il Lecco di Luciano Foschi (ex-Alessandria), 4° a quota 14 (4 vinte, 2 pari, 2 perse, gol 12-10), che dopo l’esonero di Tacchinardi è imbattuto in campionato. Impietoso il confronto fra i due: per l’ex-Juve 4 punti su 12, per l’attuale tecnico 10 su 12 (unica sconfitta in Coppa).

Lecco – ultimo modulo utilizzato 3-5-2, come sempre fin qui.

Juventus NG – ultimo modulo utilizzato 4-3-3 (prima 4-2-3-1 e 3-5-2).

I PRECEDENTI

Sono 6, equamente distribuiti: 2 vittorie a testa e 2 pareggi, gol 9-7 per il Lecco.

Nel '19-'20 si giocò solo l'andata a Lecco e finì 1-1.

si giocò solo l’andata a Lecco e finì Nel ’20-’21 fu 1-1 al Moccagatta e 4-0 per il Lecco al ritorno.

Nel ’21-’22 prima vittoria bianconera in casa 1-0 e 2° successo bluceleste in Lombardia 2-1 .

Nel '22-'23, il 5 ottobre, la Juve NG ha vinto a Lecco 3-1 nel 1° turno di Coppa Italia ad eliminazione diretta.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Domenico Mirabella (NA)

Assistenti: Andrea Mastrosimone (RN) / Daniele Sbardella (BL)

4° ufficiale: Salvatore Marco Testaì (CT)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Mirabella, al 2° anno in serie C, ha diretto 14 gare di categoria compresa la Coppa Italia.