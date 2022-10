La Juventus Next Gen torna al successo: 1-0 alla Triestina con sofferenza e fortuna

Gara decisa da un bel gol di Compagnon al 64′: gran controllo al limite e sinistro velenoso nell’angolino dove Pìsseri non è arrivato.

Si tratta della terza vittoria in casa (senza gol presi) dei bianconeri di Brambilla, e della quarta sconfitta consecutiva per la Triestina di Pavanel (per lui 3 panchine e 3 sconfitte senza segnare).

Ma poi ci sono le 2 espulsioni (lo juventino Riccio al 69′ e l’alabardato Sabbione all’87‘), entrambe per doppia ammonizione, senza dimenticare le occasioni da pareggio per gli ospiti: il palo di Ganz al (71′) con la deviazione su un calcio di punizione e l’errore clamoroso di Minesso (79′) che non ha centrato la porta su assist dell’ex Petrelli.

Tutto sommato meglio la baby-Juve in parità numerica, con la Triestina superiore 11 contro 10: la squadra ospite avrebbe meritato il pareggio. Ritmo basso e squadre stanche (3^ partita in una settimana) con i bianconeri usciti da un periodo forzato (7 gare in 22 giorni).

In classifica la Juventus Next Gen sale a 12 punti in 14^ posizione, mentre la Triestina, dopo 4 sconfitte di fila, resta a 7 punti in terzultima posizione.

Nella prossima giornata, l’11^, sono in programma Albinolleffe-Juventus NG (sab. 29 ore 14.30) e Triestina-Mantova (sab. 29 ore 14.30).