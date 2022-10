Lo 0-0 di Pesaro porta 1 punto: terza gara di fila senza gol presi e classifica ancora pesante

L’Alessandria ha pareggiato sul campo della Vis Pesaro la sua 2^ partita di fila, sempre per 0-0, ed ha aggiunto 1 punticino alla magra classifica che dice 8 punti e terzultimo posto, alla pari con altre 2 squadre una delle quali, la Recanatese, sarà il prossimo avversario dei grigi al ‘Moccagatta’.

Ma intanto i 15 gol al passivo non sono più la peggior difesa (Imolese 18) e con Liverani in porta, in campionato, il pallone non è mai entrato nella rete grigia.

Discorso diverso per la Vis Pesaro che con questo 0-0 è uscita dalla mini-crisi portata da 2 sconfitte di fila, anche se è rimasta per la terza volta consecutiva senza segnare. La sua classifica dice 13 punti e 11° posto, a -1 dalla zona playoff.

Quanto alla partita, in campo si è visto poco: gara bloccata e noiosa, ritmo basso (terza partita in una settimana), poche occasioni da gol. Il portiere grigio Liverani è stato bravo 3 volte a deviare, sfortunate la conclusione di testa di Filip (fuori di poco) Nepi (traversa).

Nel prossimo turno, l’11°, sono previste Alessandria-Recanatese (sab. 29 alle 14.30) e Reggiana-Vis Pesaro (sab. 29 alle 17.30).