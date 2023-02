Tutto in pochi secondi ad inizio ripresa, vantaggio della Pro Sesto e pareggio degli ospiti. Al ‘Breda’ di Sesto San Giovanni il risultato è rimasto bloccato fino al 48′, quando Vaglica (1° gol da professionista) ha spinto in porta un tiro-cross di Capelli all’altezza del secondo palo.

Gol, 1-0.

Esultanza da una parte, rabbia dall’altra. Palla al centro. Tempo 1 minuto ed è arrivato il pareggio della Juventus Next Gen: dalla fascia il gran cross di Mulazzi ha messo in mezzo il pallone che Sekulov (4° gol stagionale) è stato lesto a toccare in anticipo, segnando l’1-1.

In classifica

La Juventus Next Gen aggancia l’Arzignano a quota 38 e occupa l’8° posto, davanti ai rivali per il gioco dei numeri in classifica. Ma soprattutto il pareggio sul campo della capolista, squadra contro cui non ha mai perso, dà fiducia e morale per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia, che i bianconeri giocheranno mercoledì sera al ‘Moccagatta’ contro il Foggia (1-2 l’andata).

La Pro Sesto resta al comando con 47 punti, raggiunta però dalla FeralpiSalò.