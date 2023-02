La Triestina ha battuto 1-0 la la bay-Juve (5′ Tavernelli) e rialza la testa, lasciando momentaneamente l’ultimo posto della classifica, in attesa della gara del Piacenza di domani. Se gli emiliani dovessero pareggiare o perdere, i giuliani resterebbero penultimi in questa lotta serrata per evitare la retrocessione diretta.

Protagonista negativa di questo successo triestino è stata la Juventus Next Gen, ancora sconfitta senza segnare. Un’altalena di risultati che fa parte del percorso dei giovani bianconeri in questa stagione, in cui si sono viste serie positive alternate a periodi-no. E questa, appunto, è la seconda battuta d’arresto dopo il successo ai rigori sul Foggia in Coppa Italia, di cui si giocherà la finale di andata giovedì sera (20.30 allo J Stadium di Torino). Ma evidentemente la vigilia di questa finale che assegna un trofeo e un posto privilegiato nella griglia playoff pesa per tutti: anche il Vicenza, avversario in Coppa, ha perso in casa col Sangiuliano City (1-3).

La partita

È stata decisa da un gol in apertura di Tavernelli dopo 5′, con un tiro a giro imprendibile per Raina. Da lì in poi si è vista più Triestina che Juventus, con i bianconeri penalizzati dall’assenza a centrocampo di Barrenechea (aggregato alla prima squadra) e dalla perduta via del gol delle punte. La reazione dei ragazzi si è esaurita con qualche tentativo di Sekulov.

Anche nella ripresa ha giocato più la squadra di casa che quella ospite, anche se al 78′ Compagnon è andato vicino al pari con un gran sinistro, ma il portiere Matosevic ha tolto la palla dall’incrocio. Nel finale, poi, Triestina vicina tre volte al raddoppio: gol annullato a Tessiore (87′), autogol sfiorato da Iocolano (89′) e gran parata di Raina ancora su Tessiore (93′).

La classifica

Juventus Next Gen che resta in zona playoff con i suoi 38 punti. La sfida di domani fra Novara e Padova avvantaggia i bianconeri che terranno il 9° posto se al ‘Piola’ finisce pari e scivoleranno al 10° se vincerà una delle due.

La Triestina, come scritto, è salita al penultimo posto a quota 26. Per tornare ultima il Piacenza (24) dovrebbe battere il Trento in una delicata sfida salvezza.