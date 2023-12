La Juve NG si butta via nel finale contro il Pineto: finisce 2-2 con due rigori nel recupero

Sfugge per un soffio la vittoria della Juve, che era necessaria per la classifica e meritata per il gioco, ma il Pineto-rivelazione, che non molla mai, ha trovato il 9° risultato positivo consecutivo.

Finale pirotecnico per una partita sonnolenta nella prima metà, in cui l’unica emozione, fra tanta densità e tattica, è stato il tiro da 40 metri di Volpicelli con Daffara lontano dalla porta: bravissimo il portiere juventino a rientrare e a scegliere il tempo giusto del salto per mettere in angolo.

Nella ripresa cose belle e ritmo più alto. Dopo una punizione centrale di Volpicelli respinta coi pugni, 3 occasioni in fila per la Juve: al 5′ sinistro di Guerra su angolo di Palumbo, Tonti para; al 9′ Yildiz semina la difesa e regala l’assist a Guerra, bella uscita di Tonti; all’11′ cross di Savona, testa di Guerra e 1-0 (4° gol).

Reazione Pineto: al 24′ palla dentro per Volpicelli che si gira e tira, Daffara blocca. Al 33′ il funambolo Njambè (1° gol) crossa dalla trequarti, nessuno la tocca e il rimbalzo mette fuori causa Daffara, 1-1.

Finale di gara incredibile ed emozionante. Dopo il destro di Salifou centrale parato da Tonti, ecco i 2 rigori: contropiede Juve, Anghelé da solo viene messo giù dal portiere Tonti (ammonito). Al 49′ dal dischetto Yildiz fa 2-1 (2° gol). Poi da metà campo palla dentro del Pineto in area bianconera, Ingrosso controlla e Huijsen lo atterra: al 51′ Volpicelli segna il 2-2 (8° gol).