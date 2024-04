Bella e franca vittoria della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, che supera in un sol colpo Pontedera e Pescara salendo al 6° posto con 54 punti. E pensare che un girone fa era penultima dopo la sconfitta a Fermo. Ma con le squadre di giovani è così: spesso si pagano i peccati di gioventù e l’inesperienza, ma lavorando bene, nel girone di ritorno, si raccolgono i frutti.



La Fermana, dal canto suo, in questo momento sarebbe retrocessa. Ad un turno dalla fine è penultima a quota 31, ma distante 10 lunghezze dall’Ancona (quintultima a 41) e il playout si gioca con al massimo 8 punti di differenza. I gialloblù venivano da 3 vittorie in fila, ma al di là della volontà e dell’agonismo, hanno mostrato poca cosa. Infatti sono rimasti in superiorità numerica per 36′ ma hanno subìto per lunghi tratti la superiorità dei bianconeri in 10.

Gli episodi

4′ pt – Savona fermato dall’uscita del portiere fermano Borghetto .

fermato dall’uscita del portiere fermano . 15′ pt – bella azione Juve con Damiani che innesca Hasa , volata sul fondo e palla dentro per Guerra che appoggia in rete, 1-0 . 15° centro stagionale.

bella azione Juve con che innesca , volata sul fondo e palla dentro per che appoggia in rete, . 15° centro stagionale. 22′ pt – pallonetto improvviso di Paponi da 35 metri, Daffara si tuffa all’indietro e mette in corner.

pallonetto improvviso di da 35 metri, si tuffa all’indietro e mette in corner. 34′ pt – Nonge calcia di sinistro dal limite, Borghetto para.

calcia di sinistro dal limite, para. 41′ pt – contropiede Juve, Savona tira in diagonale, Borghetto mette in angolo.

contropiede Juve, tira in diagonale, mette in angolo. 44′ pt – punizione Fermana sul lato corto dell’area: cross Giandonato e zuccata in gol di Sorrentino, 1-1 . Per lui 5^ rete stagionale.

punizione Fermana sul lato corto dell’area: cross e zuccata in gol di . Per lui 5^ rete stagionale. 48′ pt – Guerra smarca Nonge , tiro parato da Borghetto .

smarca , tiro parato da . 8′ st – angolo Fermana, Daffara perde palla in uscita, Muharemovic salva sulla riga di porta.

angolo Fermana, perde palla in uscita, salva sulla riga di porta. 15′ st – espulso Guerra su segnalazione del 2° assistente per aver colpito Spedalieri a palla lontana. Juve in 10.

espulso su segnalazione del 2° assistente per aver colpito a palla lontana. 35′ st – angolo Juve, sulla seconda palla c’è Nonge al limite, controllo e gran destro sotto la traversa. Gol bellissimo, 2-1. Prima rete in campionato, seconda stagionale.

angolo Juve, sulla seconda palla c’è al limite, controllo e gran destro sotto la traversa. Prima rete in campionato, seconda stagionale. 47′ st – attacca la Fermana, su angolo Misuraca colpisce di testa e Daffara vola e mette in angolo.

attacca la Fermana, su angolo colpisce di testa e vola e mette in angolo. 50′ st – contropiede Juve 2 contro 1, Damiani serve Mbangula, solo davanti al portiere: destro altissimo.