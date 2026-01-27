Calcio Sport Viaggiando

Calcio: nuova partnership tra il Palermo ed Etihad Airways

Gen 27, 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo ed Etihad Airways avviano una nuova partnership che sarà sviluppata progressivamente nelle prossime settimane. La compagnia aerea globale sosterrà il club rosanero attraverso un programma di visibilità strutturato, progettato per supportare gli obiettivi di crescita di entrambe le realtà. La partnership mira a fornire un valore aggiunto ai tifosi del Palermo e contribuisce al continuo sviluppo della rete di partner del club, sostenendo al contempo l’ambizione della società siciliana di rafforzare ulteriormente il proprio profilo internazionale. L’Europa rimane una regione importante per Etihad Airways, che continua ad espandere la propria rete globale, e questa partnership riflette un interesse condiviso per una crescita sostenibile a lungo termine.
– Foto Ipa Agency –
