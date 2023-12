La Ginnastica Artistica conquista Cuneo con le finali del Campionato Nazionale. In attesa dell’evento ’24

Si è chiusa domenica, al Palazzetto dello Sport di Cuneo, la tre giorni dedicata alle Finali del Campionato Nazionale Gold di ginnastica artistica femminile, organizzate dalla Cuneoginnastica, che hanno portato nella Provincia Granda oltre 200 atlete da tutta Italia, in gara per 25 titoli italiani, di cui 5 di categoria e 4 di specialità per ogni livello.

Gli Assoluti del 2024

Il prestigioso appuntamento che la Federazione Ginnastica d’Italia ha affidato alla società del presidente Claudio Adinolfi, è stata una prova generale in vista del grande evento 2024, ovvero i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica, programmati a Cuneo ad inizio luglio, a poche settimane dai Giochi Olimpici di Parigi. Nell’occasione la Cuneoginnastica celebrerà il 50° anniversario dalla fondazione.

Il club piemontese

Cuneoginnastica ha superato la prova, dando vita ad una manifestazione avvincente, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico, in particolare gli appassionati e le appassionate locali che hanno potuto sostenere da vicino anche le giovani atlete di casa, Lucrezia Silvestro, Asia Delfino, Sara Hadouz, Anna Kryoshey e Sofia Ambrosio.

Le parole

Così Claudio Adinolfi, presidente di Cuneoginnastica: “Sono stati tre giorni davvero entusiasmanti, ci hanno regalato grandi emozioni e tante soddisfazioni. Da domani lavoreremo tutti insieme per il grande appuntamento di luglio ’24, con gli Assoluti. Speriamo che sia il primo di una lunga serie.”