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Cucina italiana: un patrimonio Unesco protagonista agli Internazionali d’Italia

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Mag 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana patrimonio UNESCO, simbolo dell’identità nazionale, della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove sono in corso gli Internazionali d’Italia di tennis, si è svolto un evento promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste insieme a ISMEA. Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato quattro protagonisti del mondo dell’informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro, hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane.

mgg/azn

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