Si gioca sabato 19 novembre alle 14.30 allo stadio ‘Speroni’.

La Juventus NG di Massimo Brambilla è in gran forma dopo 5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6 fra campionato e Coppa Italia. Ha giocato martedì in Coppa (successo 1-0 col Sangiuliano) ed è forse più stanca dell’avversario.

La Pro Patria del cileno Jorge Vargas (1° anno in da tecnico ‘pro’) pensa invece solo al campionato dopo essere uscita in Coppa contro i grigi. Ha riposato qualche giorno in più dei bianconeri ed in casa ha costruito buona parte del suo bottino in classifica.

CLASSIFICA – I bianconeri sono all’8° posto con 19 punti (5 vinte, 4 pari, 4 perse, gol 18-15) e in campionato arrivano da 10 punti nelle ultime 4. L’ultimo modulo visto in campionato è il 4-2-3-1. Migliori marcatori Iling (3), Pecorino, Besaggio, Cudrig, Barrenechea, Rafia (2). Squalificato Barrenechea.

I biancoblù bustocchi sono appena sotto: 12° posto con 18 punti (5 vinte, 3 pari, 5 perse, gol 16-16), sono reduci dallo 0-1 di Novara e hanno vinto le ultime 2 in casa. Il modulo è sempre lo stesso, 3-5-2, per una squadra che ha fatto 14 punti su 18 fra le mura amiche. Migliori marcatori Stanzani (4), Piu (3).

I PRECEDENTI

Sono 9: vittorie 4-4, 1 pareggio, gol 14-11 Juve.

vittorie 4-4, 1 pareggio, gol 14-11 Juve. ’18-’19 – vittoria bianconera al ‘Mocca’ ( 2-0 , Touré, Pereira) e successo biancoblù allo ‘Speroni’ ( 2-1 , Mokulu, Le Noci, Boffelli).

– vittoria bianconera al ‘Mocca’ ( , Touré, Pereira) e successo biancoblù allo ‘Speroni’ ( , Mokulu, Le Noci, Boffelli). ’19-’20 – 2-2 in Piemonte (Defendi, Olivieri, Biondi, Alcibiade) e 3-2 bustocco in Lombardia (Kolaj, Muratore, Colombo, Marchi, Palesi).

– in Piemonte (Defendi, Olivieri, Biondi, Alcibiade) e bustocco in Lombardia (Kolaj, Muratore, Colombo, Marchi, Palesi). ’20-’21 – in regular season 3-1 bianconero (8′ Ranocchia, 37′ Correia, 52′ aut. Greco, 68′ Castelli) al ‘Moccagatta’ e 1-0 biancoblù allo ‘Speroni’ (7′ Latte Lath). Al 1° turno playoff 3-1 Juve fuori casa (21′ Latte Lath, 34′ Ranocchia, 55′ Brighenti, 95′ Correia).

– in regular season (8′ Ranocchia, 37′ Correia, 52′ aut. Greco, 68′ Castelli) al ‘Moccagatta’ e allo ‘Speroni’ (7′ Latte Lath). Al 1° turno playoff fuori casa (21′ Latte Lath, 34′ Ranocchia, 55′ Brighenti, 95′ Correia). ’21-’22 – doppio 1-0 casalingo: a Busto segnò Bertoni al 28′, ad Alessandria Brighenti al 72′ su rigore.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Domenico Castellone (NA)

Assistenti: Pio Carlo Cataneo (FO) / Michele Fracchiolla (BA)

4° ufficiale: Nicolò Zammarchi (FC)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Castellone è al 1° anno di C: ha diretto 4 gare fin qui.