Juventus Next Gen, playoff sicuri. La vittoria di Pineto, 2-1, lancia i bianconeri

Juventus Next Gen sicura ai playoff. Il 2-1 ottenuto sul campo della matricola Pineto certifica il raggiungimento degli spareggi promozione per la squadra di Massimo Brambilla (prima volta per lui). Le ultime 2 gare serviranno, infatti, per stabilire la posizione definitiva, ma la sostanza non cambierà: il vantaggio dei bianconeri, 51 punti, sull’11° posto è di 7 lunghezze (Lucchese e Pineto a 44).

È la 4^ volta, in 6 anni di vita, che i baby-bianconeri raggiungono i playoff in serie C: la cosa non riuscì solo al 1° anno (con Zironelli in panchina) e la stagione scorsa (Brambilla), quando però centrarono la finale di Coppa Italia.

La partita

In estrema sintesi, la vittoria Juve porta la firma di 3 giocatori: il centrocampista Nonge, l’attaccante Sekulov e il portiere Daffara.

Il primo, concentrato e ispirato, ha dispensato perle del suo talento favorendo il gol del pareggio. Il secondo, in buona condizione, ha sgasato molte volte nella metà campo avversaria seminando gli avversari e andando in gol. Il terzo è una conferma: almeno 3 parate decisive, prima ad evitare il vantaggio avversario, poi a negare il pareggio.

I gol

18′ pt – vantaggio Pineto : la squadra abruzzese entra in area da destra e la palla finisce a Villa che scaraventa in porta, 1-0 . Primo gol da professionista.

vantaggio : la squadra abruzzese entra in area da destra e la palla finisce a che scaraventa in porta, . Primo gol da professionista. 19′ pt – pareggio Juve : grande azione di Nonge che regala a Sekulov un cioccolatino da scartare: sinistro e gol, 1-1. Per lui 5° centro da gennaio.

pareggio : grande azione di che regala a un cioccolatino da scartare: sinistro e gol, Per lui 5° centro da gennaio. 26′ st – vantaggio Juve: Guerra trova un corridoio per Anghelè , entrato da pochi minuti. L’attaccante guarda il portiere e insacca, 1-2. È il 3° gol da ‘pro’.