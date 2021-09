Juve U23, altra gara lontano dal ‘Mocca’. La Pro Patria, ultima, vuole i primi punti

Torna in campo la Juventus U23 dopo la sosta per le nazionali, e lo farà ancora fuori casa, allo ‘Speroni’ di Busto Arsizio contro la Pro Patria (domenica 20.30).

L’esordio stagionale al ‘Moccagatta’ arriverà mercoledì 15 settembre in Coppa Italia contro la FeralpiSalò. E domenica 19, invece, prima casalinga in campionato nel derby con la Pro Vercelli.

LA SFIDA

Juventus U23 al 10° posto con 3 punti (1 vittoria) e 1 sola gara giocata, 2 gol fatti e 1 subìto.

Pro Patria in fondo alla classifica con 0 punti (2 sconfitte), 1 gol fatto e 5 subìti.

I bianconeri piemontesi, molto rinnovati e con un’età media ancora più bassa (20.8 anni) sono affidati a Lamberto Zauli (2° anno consecutivo, 4-3-3).

I biancoblù lombardi, che non hanno cambiato troppo in estate (età media 24.1), dopo il divorzio da Javorcic (5 stagioni, è al Sud Tirol) sono allenati dal 56enne Luca Prina, che adotta lo stesso modulo del predecessore: 3-5-2.

PRECEDENTI

In tutto sono 7: vittorie 3 per parte, 1 pareggio, gol 13-10 Juve. Nella stagione ’18-’19 vittoria bianconera al ‘Mocca’ (2-0, Touré, Pereira) e successo biancoblù allo ‘Speroni’ (2-1, Mokulu, Le Noci, Boffelli). Nel ’19-’20 2-2 in Piemonte (Defendi, Olivieri, Biondi, Alcibiade) e 3-2 bustocco in Lombardia (Kolaj, Muratore, Colombo, Marchi, Palesi). Nel ’20-’21 3-1 bianconero (Ranocchia, Correia, aut. Greco, Castelli) al ‘Moccagatta’, 1-0 biancoblù allo ‘Speroni’ nella gara di ritorno (Latte Lath). Poi, nel 1° turno playoff, vittoria esterna della Juve 3-1 (Latte Lath, Ranocchia, Brighenti, Correia).

ARBITRO

Gara affidata all’arbitro Francesco Burlando (GE), assistito da Marat Ivanavich Fiore (GE), Matteo Nigri (TS) e dal 4° ufficiale Davide Santarossa (PN). Il giovane Burlando è al 1° anno in serie C, esordiente in campionato dopo aver diretto una gara in Coppa Italia.