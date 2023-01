Una sfida fantastica: la Juventus Next Gen vuole uscire dalla crisi, il Vicenza vola e punta la vetta

In campo domenica 29 gennaio alle 12.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Partita difficile per la giovane Juve, contro un Vicenza in piena salute. Basta un dato: quando sulla panchina biancorossa iniziò Modesto (13^ giornata), i piemontesi in classifica erano vicini ai veneti, a -1. Da allora la formazione vicentina ha fatto 24 punti in 11 giornate, quella torinese soltanto 12. Così si spiega il distacco di 13 lunghezze che c’è fra le due squadre. E badate bene: il Vicenza arriva sì da uno 0-3, ma è l’unica sconfitta del tecnico crotonese in panchina. La Juventus Next Gen, invece, non riesce ad uscire da quel trend negativo iniziato a dicembre e proseguito nell’anno nuovo: 4 sconfitte di fila e 2 pareggi. E proprio queste cose rendono affascinante la sfida: il Vicenza vola e ha i favori del pronostico, ma la Juve è sempre la Juve.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ al 13° posto con 28 punti (7 vinte, 7 pari, 9 perse, gol 28-30). Viene da un doppio 1-1 (Padova, Renate) ma non vince dal 4 dicembre. In casa ha fatto 21 punti in 12 gare . L’ultimo modulo utilizzato da Brambilla (49) è il 3-5-2 . Migliori marcatori Iocolano, Compagnon (4).

E’ al con (7 vinte, 7 pari, 9 perse, gol 28-30). Viene da un doppio 1-1 (Padova, Renate) ma non vince dal 4 dicembre. ha fatto . L’ultimo modulo utilizzato da (49) è il . Migliori Iocolano, Compagnon (4). VICENZA – E’ 3° a quota 41 (12 vinte, 5 pari, 6 perse, gol 42-24), a -2 dalla vetta. Arriva dalla vittoria 3-0 sull’Albinoleffe. Nelle 11 gare esterne ha totalizzato 17 punti. La squadra è forte con ambizioni di promozione diretta. Il tecnico Francesco Modesto (40), subentrato a Baldini dalla 13^, da quando c’è ha sempre giocato con il 3-4-2-1. Migliori marcatori Ferrari (11), Dalmonte (7).

I PRECEDENTI

Solo uno. La gara di andata, rinviata per le nazionali, fu recuperata al ‘Menti il 12 ottobre e vinse il Vicenza 2-0 (25′ e 69′ Ferrari).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Simone Galipo’ (FI)

Assistenti: Fabio Mattia Festa (AV) / Andrea Nasti (NA)

4° ufficiale: Alessandro Pizzi (BG)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Soltanto due, entrambi con i bianconeri: Pro Vercelli-JU23 0-1 (30 ott ’19), Fiorenzuola-JU23 1-0 (6 apr ’22).

Il sig. Galipò, al 4° anno in serie C, non ha mai arbitrato il Vicenza.