La Juventus Next Gen punta sul tifo dello ‘Stadium’ per superare il Vicenza in finale di Coppa Italia

Si gioca stasera, 2 marzo, alle 20.30 all‘Allianz Stadium di Torino.

Gara di andata in notturna nello stadio di proprietà. Questo ha scelto la Juve per la sua seconda squadra, per provare a vincere di nuovo la Coppa Italia di serie C. Esattamente 2 giorni dopo il derby della Mole, Juventus Next Gen e Vicenza scenderanno in campo sulla stessa erba dove i bianconeri senior e i granata hanno dato spettacolo. Occhio alla novità: ci sarà il VAR.

Di fronte avranno il Vicenza, col 2° miglior attacco dell’intera serie C (53 gol), il capocannoniere del girone A (Ferrari, 13) e una società che, vista la classifica e la distanza dal traguardo, pensa ancora seriamente alla promozione diretta.

Eppure questa partita fa ombra, occupa le menti, distrae. Non è un caso, secondo me, che nell’ultimo turno di campionato entrambe le squadre abbiano perso, i biancorossi in modo più evidente che i bianconeri. Le regole saranno le stesse delle semifinali, senza gol ‘doppi’ in trasferta, con supplementari e rigori in coda alla gara di ritorno.

LE SQUADRE

JUVENTUS NEXT GEN – All’ 11° posto nel girone A con 38 punti (10 vinte, 8 pari, 11perse, gol 34-35), alla pari con la Virtus Verona ma dietro per differenza reti. È arrivata in finale superando Lecco (3-1), FeralpiSalò (5-2), Sangiuliano City (1-0), Padova (2-1) e Foggia (1-2, 7-4 d.c.r.). Il tecnico Massimo Brambilla ultimamente ha utilizzato il 3-5-2 . Squalificato Huijsen . Miglior marcatore Pecorino (6). Ha già vinto il trofeo nel ’19-’20.

All’ (10 vinte, 8 pari, 11perse, gol 34-35), alla pari con la Virtus Verona ma dietro per differenza reti. È arrivata superando (3-1), (5-2), (1-0), (2-1) e (1-2, 7-4 d.c.r.). Il tecnico ultimamente ha utilizzato il . Squalificato . Miglior marcatore (6). VICENZA – E’ 5° nel girone A a quota 47 (14 vinte, 5 pari, 10 perse, gol 53-36) ed è in finale dopo aver battuto Virtus Verona (2-1), Arzignano (4-2), Rimini (5-3 d.c.r.), Viterbese (2-0) ed Entella (0-1, 4-1 d.t.s.). L’allenatore Francesco Modesto utilizza il 3-4-2-1. Squalificati Bellich, Corradi, Pasini. Miglior marcatore Ferrari (13). Ha già vinto il trofeo nell’81-’82.

I PRECEDENTI

Sono due , ovvero le partite di questo campionato. In quella di andata, rinviata per le nazionali e recuperata al ‘Menti’, vinse il

Vicenza 2-0 (25′ e 69′ Ferrari). Al ritorno del ‘Moccagatta’ rivincita Juve 2-1 (58′ Rolfini, 64′ Barrenechea, 75′ Pecorino).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Paride Tremolada (MB)

Assistenti: Marco Belsanti (BA) / Fabrizio Aniello Ricciardi (AN)

4° ufficiale: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2, uno per parte: Sambenedettese-VI 0-3 (27 ott ’19), JU23-Padova 1-2 (20 mar ’22). Il sig. Tremolada, al 5° anno in serie C, ha diretto 68 gare di campionato, 4 di playoff e 1 di Coppa, più 1 di B e 1 di Tim Cup.