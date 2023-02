In campo domenica 5 febbraio alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Juventus Next Gen reduce da 2 vittorie di fila, trovate dopo 6 partite senza, pronta ad allungare la serie per risalire in classifica e ritrovare la zona playoff. Ma Cristiano Scazzola vuole salvare il suo Piacenza e ha un conto aperto con i bianconeri: all’andata esordì contro di loro, appena insediato, e li fermò sul 3-3. Nella scorsa stagione li sfidò 3 volte senza batterli, ma fu l’artefice dell’ultimo successo biancorosso sui torinesi, quel 3-2 dell’ultima giornata ’20-’21.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ all’ 11° posto con 34 punti (9 vinte, 7 pari, 9 perse, gol 31-31). Viene da 2 vittorie di fila (Vicenza, Pergolettese). In casa ha fatto 24 punti in 13 gare . L’ultimo modulo utilizzato da Massimo Brambilla (49) è il 3-5-2 . Migliori marcatori Iocolano, Compagnon, Barrenechea, Pecorino (4).

PIACENZA – E' penultimo con 23 punti (5 vinte, 8 pari, 12 perse, gol 28-42) e la peggior difesa per distacco. Arriva da 1 punto nelle ultime 3, dopo la doppia vittoria di inizio anno. Nelle 13 gare esterne ha totalizzato 13 punti, più che in casa. Il tecnico Cristiano Scazzola (51), subentrato a Scalise dalla 7^, nelle ultime 2 gare ha utilizzato il 3-4-3, dopo avere alternato 3-5-2 e 4-2-3-1. Squalificato Giorno. Migliori marcatori Morra (7), Cesarini (6).

I PRECEDENTI

Sono 9 e il bilancio parla emiliano: vittorie 3-2, pareggi 4, gol 14-13 per la Juve.

'18-'19 – doppio successo biancorosso: 2-0 al 'Moccagatta' (13′ Di Molfetta, 39′ Sestu) e 2-1 al 'Garilli' (44′ Ferrari, 66′ Kastanos, 77′ Corradi).

– doppio successo biancorosso: al ‘Moccagatta’ (13′ Di Molfetta, 39′ Sestu) e al ‘Garilli’ (44′ Ferrari, 66′ Kastanos, 77′ Corradi). ’19-’20 – successo bianconero nei quarti in Coppa Italia di C ’19-’20, vinta poi dalla stessa Juve. A Piacenza finì 2-1 (7′ Cattaneo, 39′ Rafia rig., 47′ Zanimacchia).

'20-'21 – pareggio 1-1 al 'Moccagatta' (48′ De Respinis, 63′ Mosti) e vittoria emiliana al ritorno 3-2 (9′ Troiano, 14′ Cesarini, 21′ Fagioli rig., 68′ Corbari, 95′ Maio).

– pareggio al ‘Moccagatta’ (48′ De Respinis, 63′ Mosti) e vittoria emiliana al ritorno (9′ Troiano, 14′ Cesarini, 21′ Fagioli rig., 68′ Corbari, 95′ Maio). ’21-’22 – al ‘Garilli’ 1-1 (31′ Corbani, 47′ De Winter), nel ritorno straripante vittoria juventina in casa: 4-0 (10′ Riccio, 23′ Poli, 29′ Iocolano, 64′ Soulé). Nel 1° turno playoff al ‘Mocca’ finì 0-0 , ma passò la Juve per la migliore classifica.

'21-'22 – al 'Garilli' 1-1 (31′ Corbani, 47′ De Winter), nel ritorno straripante vittoria juventina in casa: 4-0 (10′ Riccio, 23′ Poli, 29′ Iocolano, 64′ Soulé). Nel 1° turno playoff al 'Mocca' finì 0-0 , ma passò la Juve per la migliore classifica.

'22-'23 – all'andata divertente pareggio al 'Garilli': 3-3 (40′ Sersanti, 59′ autogol Muharemovic, 63′ Morra, 80′ Barrenechea, 81′ Iling, 92′ Cesarini).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Francesco Burlando (GE)

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete (Vasto) – Salvatore Nicosia (Saronno)

4° ufficiale: Mattia Mirri (SV)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3: Pro Patria-JU23 1-0 (12 set ’21), PC-Pergolettese 3-0 (13 feb ’22), Pro Vercelli-PC 2-0 (16 ott ’22). Il sig. Burlando è al 2° anno in C; con lui a fischiare, le due squadre non hanno mai pareggiato.