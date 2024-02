In campo stasera alle 20.45 allo stadio ’Moccagatta’ di Alessandria.

Voglia di rivincita. Questo è lo spirito che anima la baby-Juve, in serie positiva da 9 partite, alla vigilia della sfida casalinga con la Lucchese. Rivincita stagionale, per la precisione, visto che già due volte i rossoneri toscani hanno battuto i bianconeri al ‘Porta Elisa’.

Ma stavolta si gioca al ‘Moccagatta’, dove la squadra di Brambilla ha fatto 21 punti dei 36 che ha in classifica.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 8^ con 36 punti (10 vinte, 6 pari, 10 perse, gol 33-31), in zona playoff. Arriva dall’1-0 sul Sestri Levante, 9° risultato utile di fila. Vince da 4 partite. Il tecnico Massimo Brambilla (50) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1 . Miglior marcatore Guerra (9).

È (10 vinte, 6 pari, 10 perse, gol 33-31), in zona playoff. Arriva dall’1-0 sul Sestri Levante, 9° risultato utile di fila. Vince da 4 partite. Il tecnico (50) alterna e . Miglior marcatore (9). LUCCHESE – È al 13° posto con 31 punti (8 vinte, 7 pari, 11 perse, gol 23-32), insieme all’Arezzo, ma dietro per differenza reti. Arriva dallo 0-2 interno con la Torres. Il tecnico Giorgio Gorgone (47) ha cambiato diversi moduli in stagione, ma le ultime 2 le ha giocate 4-3-3. Squalificato Guadagni . Miglior marcatore Rizzo Pinna (8).

Precedenti

Sono 6: Lucchese avanti 3 vittorie a 2, 1 pareggio, gol 8-7 per i toscani.

Lucchese avanti 3 vittorie a 2, 1 pareggio, gol 8-7 per i toscani. ’18-’19 – vittoria toscana 3-2 al Porta Elisa (26′, 32′ De Feo, 39′ Kastanos, 47′ Sorrentino rig., 80′ Mavididi) e piemontese al Moccagatta 1-0 (32′ Mavididi).

– vittoria toscana al Porta Elisa (26′, 32′ De Feo, 39′ Kastanos, 47′ Sorrentino rig., 80′ Mavididi) e piemontese al Moccagatta (32′ Mavididi). ’19-’20 – bianconeri corsari a Lucca 0-1 (45′ autogol Solcia) e pari ad Alessandria 1-1 (45′ Bianchi, 64′ Marqués).

– bianconeri corsari a Lucca (45′ autogol Solcia) e pari ad Alessandria (45′ Bianchi, 64′ Marqués). ’23-’24 – doppia vittoria toscana in casa: in Coppa Italia 3-2 dopo i supplementari (85′ Rizzo-Pinna, 90′ Palumbo rig., 104′ Guerra, 114′ Magnaghi, 119′ Russo). In campionato 1-0 (91′ Rizzo-Pinna).

Giudici di gara

Arbitro: Emanuele Ceriello (Chiari)

Assistenti: Pierpaolo Vitale (SA) – Matteo Lauri (Gubbio)

4° ufficiale: Gerardo Garofalo (Torre del Greco)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3: JU-Virtus V. 0-3, Recanatese-LU 1-3, JU-Arezzo 1-0. Il sig. Ceriello, al 2° anno in serie C, ha diretto 16 gare in categoria.