L’Atalanta U23 punta il terzo posto, l’Alessandria cerca punti-salvezza per sperare ancora

In campo stasera alle 18.30 allo stadio ‘Comunale’ di Caravaggio.

Un girone fa Marco Banchini, già allora 3° tecnico stagionale sulla panchina grigia, vinse la prima partita. L’Alessandria aveva 1 punto e salì a 4, venendo da 6 sconfitte di fila tra Fiorin e Zaza. Ora la situazione è drammatica: ultimo posto, non si vince da 12 gare con 3 gol fatti dal peggior attacco di tutta la serie C.

Retrocessione quasi inevitabile, e dico ‘quasi’ perché i numeri danno ancora spazio. Ma poi fare punti è difficilissimo. E tutt’intorno, fuori dal campo, càpitano guai a ripetizione, cui la società cerca in qualche modo di porre rimedio, rispondendo con comunicati ‘arrabbiati’.

Il resto, da qui alla fine, lo scopriremo vivendo.

Squadre

ATALANTA U23 – È quinta con 41 punti (12 vinte, 5 pari, 8 perse, reti 26-23), in piena zona playoff. Arriva dal successo esterno (1-0) sull’Albinoleffe. L’allenatore Francesco Modesto (41) da inizio stagione gioca col 3-4-1-2 . Migliori marcatori Di Serio, Cissé (4).

È (12 vinte, 5 pari, 8 perse, reti 26-23), in piena zona playoff. Arriva dal successo esterno (1-0) sull’Albinoleffe. L’allenatore (41) da inizio stagione gioca col . ALESSANDRIA – È ultima con 14 punti (-1) dopo 3 vittorie, 6 pari, 16 sconfitte, gol 13-29. Ha il peggior attacco di tutta la serie C. Viene dallo 0-1 col Mantova e non vince da 12 turni. Il tecnico Marco Banchini (43) gioca con il 3-5-2. Squalificato Nichetti. Miglior marcatore Gazoul (4).

Precedenti

Solo la gara di andata, vinta dai grigi 2-0 (39′ Siafa, 87′ Gazoul).

Giudici di gara

Arbitro: Mattia Nigro (PO)

Assistenti: Giovanni Boato (PD) – Marco Roncari (VI)

4° ufficiale: Stefano Selva (Alghero)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il signor Nigro, al 1° anno in serie C, ha diretto 7 gare in categoria.