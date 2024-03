La Next Gen vuol tornare a fare punti, ma il Gubbio di Braglia fuori casa ha vinto 5 delle ultime 6

In campo oggi alle 16.15 allo stadio ’Moccagatta’ di Alessandria.

Sarà grande calcio questo pomeriggio fra Juventus Next Gen e Gubbio. I bianconeri trovano un’altra squadra di vertice dopo il Perugia, ma le caratteristiche sono diverse e i ragazzi di Brambilla hanno molte risorse tecniche in grado di decidere la partita.

Però attenzione al ‘volpone’ Braglia: dopo un’andata così-così, da Natale in avanti il cambio di modulo lo portò a vincere 7 partite su 8, fermato dalla Carrarese. Poi il pari con l’Entella e il successo di Olbia.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 9^ con 37 punti (10 vinte, 7 pari, 11 perse, gol 34-34), in zona playoff. Arriva dalla sconfitta di Perugia (2-0) dopo 10 risultati utili. Il tecnico Massimo Brambilla (50) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1 . Miglior marcatore Guerra (9).

GUBBIO – È al 5° posto con 47 punti (13 vinte, 8 pari, 7 perse, gol 38-25). Arriva dalla vittoria 2-1 ad Olbia. Il tecnico Piero Braglia (69) nelle ultime 10 uscite ha utilizzato il 4-3-1-2. Miglior marcatore Udoh (9).

Precedenti

Solo la gara di andata: al ‘Barbetti’ finì 1-1 (48′ Guerra, 61′ Spina).

Giudici di gara

Arbitro: Gianluca Renzi (PS)

Assistenti: Cosimo Schirinzi (Casarano) – Stefano Peletti (Crema)

4° ufficiale: Mirko Pelaia (PV)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3: Arzignano-JU 2-1, San Donato-GU 1-2, Pineto-GU 1-2. Il sig. Renzi, al 2° anno in serie C, ha diretto 21 gare in categoria.