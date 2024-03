Volley femminile B2: Acrobatica stasera al PalaCima contro Savigliano. I sorteggi di Coppa Italia

L’ Acrobatica Group , prima in classifica con 40 punti , per la 17^ giornata di campionato affronta stasera al PalaCima (ore 21) il Savigliano Volley , terzultimo a quota 12.

La Coppa Italia

In settimana, per la precisione, mercoledì 28 febbraio, è stato effettuato il sorteggio della Final Four di Coppa Italia nella sede della Fipav a Roma. Si giocherà a Campobasso.

Alessandria affronterà in semifinale Star Volley Bisceglie, venerdì 29 marzo alle 11.30 sul rettangolo della palestra Ipia “Montini” di Campobasso, seconda gara della mattinata dopo quella delle 9.30 che vedrà di fronte Futura Terracina e Pallavolo Alsenese.

La finalissima tra le due vincenti si terrà il giorno successivo, sabato 30 marzo (ore 10) al PalaUniMol del capoluogo molisano.