In campo oggi alle 16.30 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Un girone fa la Next Gen era penultima, in crisi e nel momento peggiore della sua breve storia. Un girone dopo è lì, dentro i playoff, alla ricerca di una posizione migliore che farebbe giocare in casa il primo spareggio scansando una lunghissima trasferta. Sulla carta l’avversario è abbordabilissimo.

La Fermana, infatti, è laggiù, sul fondo, ma si è ripresa con il 3° allenatore stagionale, trovando 3 vittorie nelle ultime 3 che fanno sperare, quanto meno, nello spareggio. Juve permettendo. I conti, come sempre, si fanno alla fine.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 8^ con 51 punti (14 vinte, 9 pari, 13 perse, gol 47-41), certa dei playoff. Arriva dal 2-1 ottenuto a Pineto, 3^ vittoria nelle ultime 4. Il tecnico Massimo Brambilla (51) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1 . Miglior marcatore Guerra (14).

FERMANA – È penultima con 31 punti (6 vinte, 13 pari, 17 perse, gol 28-54): in questo momento farebbe il playout con l'Ancona. Arriva dal 2-1 sulla Lucchese, 3^ vittoria consecutiva. Il tecnico Andrea Mosconi (56), 3° stagionale dopo Bruniera e Protti , ha ottenuto 11 punti in 6 gare col 3-5-2. Migliori marcatori Misuraca, Sorrentino (4).

Precedenti

Solo l’andata: al ‘Recchioni’ vinse la Fermana 2-1 (55′ Guerra, 82′ Santi, 88′ Giandonato).

Giudici di gara

Arbitro: Enrico Gigliotti (CS)

Assistenti: Veronica Martinelli (Seregno) – Manfredi Scribani (AG)

4° ufficiale: Benito Saccà’ (ME)

Precedenti dell’arbitro

Sono 5: Legnago-JU23 1-2, FER-Vis Pesaro 1-1, Trento-JU23 1-1, Carrarese-FER 2-0, FER-Spal 1-1. Il sig. Gigliotti, al 3° anno in serie C, ha diretto 37 gare di categoria.