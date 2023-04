Juventus Next Gen, la grande sfida contro la capolista Feralpisalò. Fra loro mai un pareggio

In campo domenica 2 aprile alle 14.30 allo stadio ‘Mocagatta’.

Gran bella sfida, quella tra Juve Next Gen e Feralpisalò. Una sfida che mette a confronto due mondi: da un lato l’esperimento ‘seconda squadra’ del club più blasonato d’Italia, dall’altro una novità assoluta del panorama nazionale, nata nel 2009, che culla il sogno di raggiungere la serie B. La squadra bianconera ha come obiettivo i playoff, che l’attuale posizione in classifica esclude, quindi ha bisogno di vincere. La squadra verde-azzurra, se vince, vedrebbe sempre più vicino il traguardo, rintuzzando i tentativi di rimonta di chi insegue. Ancora una nota che riguarda i salodiani: non hanno un grande seguito di pubblico, nonostante la classifica e la serie B all’orizzonte. Nelle gare casalinghe sono sempre stati sotto i 1.000 spettatori, con 2 eccezioni: Pordenone e Vicenza, vicine geograficamente.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – All’ 11° posto con 46 punti (12 vinte, 10 pari, 12 perse, gol 39-40). Arriva dall’1-1 di Mantova. In casa ha fatto 31 punti in 17 gare . Il tecnico Massimo Brambilla (50) ultimamente utilizza il 3-5-2 . Miglior marcatore Pecorino (6).

FERALPISALO' – È in testa da sola con 62 punti (17 vinte, 11 pari, 6 perse, gol 35-18), in odor di promozione. Viene dallo 0-0 di Trento e non perde da 10 turni (23 gennaio). In trasferta ha fatto 32 punti in 17 partite. Il tecnico Stefano Vecchi (51) utilizza dall'inizio il 'rombo, 4-3-1-2. Miglior marcatore Guerra (8).

I PRECEDENTI

Sono 7 (4 in Coppa Italia) : nessun pari , 4-3 le vittorie Juve, gol 16-11 Juve.

'19-'20 – doppia semifinale di Coppa : all'andata vinse la Feralpi 2-0 (12′ e 25′ Maiorino), al ritorno la Juve U23 si qualificò dopo i supplementari, 4-0 (14′ Marchi, 59′ e 115′ Zanimacchia, 119′ Rafia) e vinse la coppa.

'21-'22 – al 2° turno di Coppa i bianconeri si imposero 3-2 (46′ Spagnoli, 48′ e 59′ Soulé, 67′ Compagnon, 88′ Luppi); in campionato , nella sfida d'andata, i salodiani vinsero 3-2 (10′ Sekulov, 56′ Guerra, 64′ e 81′ rig. Luppi, 91′ Aké), mentre al ritorno al 'Mocca' finì 1-0 (33′ Aké).

'22-'23 – doppia sfida al 'Turina': in Coppa successo Juve 5-2 (10′ Iocolano, 20′ Compagnon, 33′ D'Orazio, 38′ Verduci, 45′ Bacchetti, 70′ Sersanti, 87′ Lipari), in campionato vittoria Feralpi 2-1 (23′ Balestrero, 40′ Compagnon, 76′ autogol Stramaccioni).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Giuseppe Collu (CA)

Assistenti: Maicol Ferrari (Rovereto) – Alessandro Munerati (RO)

4° ufficiale: Luca Cherchi (Carbonia)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 5: Gozzano-JU23 1-2 (18 apr ’19), Pontedera-JU23 0-0 (2 feb ’20), Imolese-FER 3-0 (3 feb ’21), FER-Albinoleffe 1-1 (5 feb ’22), Renate-FER 1-4 (5 mar ’23). Con il sig. Collu, al 5° anno in serie C, baby-Juve imbattuta.