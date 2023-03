Juventus Next Gen per ritrovare punti e morale. L’Albinoleffe, in crisi, ha lo stesso obiettivo

In campo lunedì 6 marzo alle 17.00 allo stadio ‘Moccagatta’.

Partita delicata per entrambe la squadre. I lombardi sono in crisi (3 sconfitte di fila), sono invischiati nella lotta playout e non hanno mai battuto la Juve (vedi sotto i precedenti). Anche i piemontesi hanno perso le ultime 3 gare, ma l’ultima in finale di Coppa (1-2 contro un grande Vicenza) è la più dolorosa. Anche se si può rimediare fra 5 settimane nella sfida di ritorno. C’è però il minor riposo per la squadra di Brambilla (4 giorni contro 8 degli avversari) e la probabile assenza, rispetto a giovedì, di Soulé e Iling, che torneranno in prima squadra, quella di Barrenechea, rimasto con Allegri, e di Iocolano, infortunato.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – All’ 11° posto con 38 punti (10 vinte, 8 pari, 11 perse, gol 34-35), è pari con la V.Verona ma dietro per differenza reti. Arriva da 2 sconfitte senza segnare in campionato e dall’1-2 in coppa con il Vicenza. In casa ha fatto 27 punti in 15 gare . Il tecnico Massimo Brambilla ultimamente ha utilizzato il 3-5-2 . Miglior marcatore Pecorino (6).

All’ (10 vinte, 8 pari, 11 perse, gol 34-35), è pari con la V.Verona ma dietro per differenza reti. Arriva da 2 sconfitte senza segnare in campionato e dall’1-2 in coppa con il Vicenza. ha fatto . Il tecnico ultimamente ha utilizzato il . Miglior marcatore (6). ALBINOLEFFE – E’ 17° con 34 punti (8 vinte, 10 pari, 11 perse, gol 34-39). Viene da 3 sconfitte consecutive, (4 nelle ultime 5), e fuori casa ha ottenuto 19 punti in 14 partite. Il tecnico Claudio Foscarini (64), subentrato a Biava prima dell’ultima gara, utilizza il 3-5-2. Migliori marcatori Manconi (11), Cocco (9).

I PRECEDENTI

Sono 7 , di cui 6 pareggi (5 per 1-1) e 1 successo Juve, gol 10-7.

, di cui 6 pareggi (5 per 1-1) e 1 successo Juve, gol 10-7. ’19-’20 – doppio pareggio: 1-1 al ‘Moccagatta’ (7′ Mondonico, 74′ Del Sole) e 1-1 a Gorgonzola (54′ Mota Carvalho, 80′ Giorgione).

doppio pareggio: al ‘Moccagatta’ (7′ Mondonico, 74′ Del Sole) e a Gorgonzola (54′ Mota Carvalho, 80′ Giorgione). ’20-’21 – di nuovo 1-1 in Piemonte (32′ Cori, 73′ Del Sole) e 3-0 in Lombardia (9′ Correia, 32′ Dragusin, 52′ Ranocchia).

di nuovo in Piemonte (32′ Cori, 73′ Del Sole) e in Lombardia (9′ Correia, 32′ Dragusin, 52′ Ranocchia). ’21-’22 – andata in Lombardia 2-2 (40′ Manconi, 47′ Kaio Jorge, 65′ Giorgione, 67′ Pecorino); ritorno al ‘Mocca’ 1-1 (20′ Compagnon, 61′ Cori).

in Lombardia (40′ Manconi, 47′ Kaio Jorge, 65′ Giorgione, 67′ Pecorino); al ‘Mocca’ (20′ Compagnon, 61′ Cori). ’22-’23 – la gara di andata finì 1-1 (34′ Cori, 58′ Iocolano).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Matteo Canci (Carrara)

Assistenti: Antonio Caputo (BN) – Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)

4° ufficiale: Andrea Mazzer (Conegliano)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2, con i lombardi: Triestina-ALB 2-3 (3 ott ’21), ALB-Lecco 1-1 (1 ott ’22). Il sig. Canci è al 2° anno in serie C e non ha mai arbitrato la Juventus.